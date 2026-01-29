Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

Los aspirantes a la Presidencia Sergio Fajardo y Claudia López están en conversaciones para realizar una nueva consulta el próximo 8 de marzo para elegir un candidato único a la Casa de Nariño.

Los acercamientos surgen después de varios enfrentamientos políticos, en los que la exalcaldesa de Bogotá se apartó del político de Dignidad y Compromiso en repetidas veces, tanto que en una ocasión este la acusó de darle puñaladas por la espalda.

“En privado: ‘Mi príncipe adorado, conversemos’. En público: puñalada por detrás. No hay forma de lavar la incoherencia, la inconsistencia, por más que se disfrace”, dijo Fajardo a López en mayo de 2024.

López fue la fórmula vicepresidencial de Fajardo para las elecciones del 2018, pero no pasaron a la segunda vuelta. Esa fue la ocasión en la que el candidato afirmó que se fue “a ver ballenas”, evitando tomar una postura en la definición entre Gustavo Petro e Iván Duque, mientras que la candidata sí respaldó a Petro. Entonces, los integrantes de la alianza que se había construido para buscar un gobierno de centro en ese periodo presidencial tomaron caminos distantes.

Pasaron los meses y Fajardo la apoyó en su aspiración para la Alcaldía de Bogotá en los comicios del 2019, un cargo que la apartó por cuatro años de la política electoral. Al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín se le vio haciendo campaña en las calles de la capital y juntos consiguieron el objetivo de llevar a López al Palacio de Liévano.

Momentos después llegaron las elecciones del 2022, en las que Fajardo buscó una vez más la Presidencia de la República con la coalición Centro Esperanza. Sin embargo, López aceptó que votó por Gustavo Petro para esa contienda y hasta celebró la llegada del “cambio” a la Casa de Nariño.

La crisis interna en la Alianza Verde tras el escándalo de corrupción de la UNGRD que salpicó a varios de sus militantes fue el detonante de un nuevo distanciamiento, en mayo de 2024. Para entonces, López renunció al partido y cuestionó a Fajardo por irse “a ver ballenas” en 2018, acusándolo de “lavarse las manos” durante esa elección.

“No creo que una segunda vuelta sea para votar en blanco. En una segunda vuelta, la Presidencia no puede quedar vacante. Es muy fácil lavarse las manos y decir: yo que soy puro y limpio y nadie es puro como yo. E irse a ver ballenas. Yo creo que eso no es liderazgo”, le dijo López a Fajardo durante esa discusión.

En esa ocasión, hasta el presidente Petro entró en la discusión con un mensaje de apoyo a Fajardo. Entonces, López hizo una nueva declaración en su contra: “Lo único que los une es llamarme ‘desatada’, decir del uno que, con todo lo que lo aprecio, no soy de las que se evade a ver ballenas, y del otro, que cambio no es continuar la corrupción”.

Al parecer, esas diferencias de López con Fajardo quedaron atrás, al menos para la primera fase de las elecciones presidenciales de este 2026, en las que están buscando participar juntos en una consulta el próximo 8 de mayo.