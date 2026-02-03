Política

Laura Sarabia presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos y dijo que el monarca quiere volver a Colombia: “Fue un honor”

La funcionaria destacó que la reunión salió muy bien y el soberano se mostró complacido con su visita.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 1:33 p. m.
Laura Sarabia tras su visita al rey Carlos.
Laura Sarabia tras su visita al rey Carlos. Foto: API

Laura Sarabia asistió este martes, 3 de febrero, al palacio de St. James para verse con el rey Carlos III, entregarle sus cartas credenciales y oficializar —de esta forma— su cargo como embajadora de Colombia en Reino Unido.

En un video que circula a través de las redes sociales, se ve a la funcionaria bajándose de la carroza para ingresar al sitio y reunirse con el monarca británico.

Este es el momento en el que la embajadora sale tras lo que fue su reunión con el rey Carlos.
Este es el momento en el que la embajadora sale tras lo que fue su reunión con el rey Carlos. Foto: API

Tras algunos minutos, Sarabia salió luciendo un vestido de color blanco y destacó que el cara a cara con el rey fue muy satisfactorio y todo salió a la perfección. “Fue un honor para mí poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos como región y en el mundo entero”, señaló.

La embajadora contó que el soberano se mostró muy complacido con la visita y hasta recordó las veces que ha venido a Colombia. “Está muy animado de poder visitar el país en una próxima ocasión”, comentó.

De regalo, según dijo la excanciller, le llevó unas artesanías colombianas, especialmente del Pacífico, junto a un sombrero wayú que fue hecho en el departamento de La Guajira. Además, también le obsequió un libro que habla de la biodiversidad que hay en la nación cafetera.

“No dijo cuándo va a ir a Colombia, pero esperamos poder tenerlo próximamente allá”, concluyó.

De esta forma, y con la presentación de credenciales, Laura Sarabia se ratificó como representante del gobierno del presidente Gustavo Petro ante Reino Unido y el norte de Irlanda, para reafirmar el compromiso y la cooperación entre ambos países.

Con ello, además, se reforzó la relación estratégica que tiene más de 200 años de historia, tiempo que ha estado marcado por la cooperación política, comercial, ambiental, cultural y educativa, entre otros frentes.

Esta presentación de credenciales se da después de varios meses en los que la funcionaria ha estado en territorio británico, luego de lo que fue su salida de la Cancillería.

