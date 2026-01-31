Paloma Valencia se fue de frente contra Laura Sarabia y sus hermanos: “Y la plata se la estaba robando, no lo digo yo, lo dice Petro”

En medio de su correría por varias zonas del país, la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, se fue de frente contra la actual embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia.

Mientras abordaba el tema de la crisis en la Nueva EPS, Valencia dijo en medio de un evento en Medellín: “Esa la acabó Petro [La Nueva EPS], era una empresa privada y pública y lo que hizo fue intervenirla. ¿Sabe cuántos años tiene en arrestos por no responderle a los colombianos después de las tutelas, el director de la EPS que ahora es superintendente? Diez años. Y la plata se la estaba robando, no lo digo yo, lo dice Petro: Laura Sarabia y sus hermanos”.

Después, Valencia manifestó ante los asistentes que llegaron al evento político que, ahora, el presidente Petro viene a decirle a los colombianos que él no se había dado cuenta.

Acto seguido, quien intervino fue el expresidente Álvaro Uribe, quien acompaña a la precandidata presidencial.

“Pero ahí le quedan a Petro los socios, que error. Unos socios que quieren ir a la Presidencia con él. Se robaron la Nueva EPS. Perdón, se robaron SaludCoop, Cafesalud, Caprecom. Y son muy carretudos y echan cuentos. ¿A ustedes les queda claro quién es? Si lo saben, no me lo repitan", manifestó el expresidente Uribe ante las personas que llegaron a El Hueco en Medellín.

En desarrollo.