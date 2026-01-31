POLÍTICA

Paloma Valencia se fue de frente contra Laura Sarabia y sus hermanos: “Y la plata se la estaba robando, no lo digo yo, lo dice Petro”

La precandidata presidencial lo dijo en medio de un evento que se lleva a cabo en Medellín

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Nación
31 de enero de 2026, 6:18 p. m.
De izquierda a derecha: Paloma Valencia y Laura Sarabia.
De izquierda a derecha: Paloma Valencia y Laura Sarabia. Foto: Colprensa

En medio de su correría por varias zonas del país, la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, se fue de frente contra la actual embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia.

Mientras abordaba el tema de la crisis en la Nueva EPS, Valencia dijo en medio de un evento en Medellín: “Esa la acabó Petro [La Nueva EPS], era una empresa privada y pública y lo que hizo fue intervenirla. ¿Sabe cuántos años tiene en arrestos por no responderle a los colombianos después de las tutelas, el director de la EPS que ahora es superintendente? Diez años. Y la plata se la estaba robando, no lo digo yo, lo dice Petro: Laura Sarabia y sus hermanos”.

Después, Valencia manifestó ante los asistentes que llegaron al evento político que, ahora, el presidente Petro viene a decirle a los colombianos que él no se había dado cuenta.

Acto seguido, quien intervino fue el expresidente Álvaro Uribe, quien acompaña a la precandidata presidencial.

Política

Petro señaló al exministro Luis Carlos Reyes en X y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

Política

Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

Política

Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: “No tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”

Política

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

Política

Cita Trump-Petro: ¿las declaraciones del presidente colombiano pusieron el encuentro en riesgo? Esto es lo se sabe de lo que se vivirá en la Casa Blanca

Política

Exclusivo: las peticiones de la senadora Isabel Zuleta para acceder a información de inteligencia en la Policía

Política

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Confidenciales

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

Política

“Ayúdenme a conseguir muchos votos para que nuevamente sea senador Uribe”: el llamado de Paloma Valencia

Confidenciales

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

“Pero ahí le quedan a Petro los socios, que error. Unos socios que quieren ir a la Presidencia con él. Se robaron la Nueva EPS. Perdón, se robaron SaludCoop, Cafesalud, Caprecom. Y son muy carretudos y echan cuentos. ¿A ustedes les queda claro quién es? Si lo saben, no me lo repitan", manifestó el expresidente Uribe ante las personas que llegaron a El Hueco en Medellín.

En desarrollo.

Más de Política

De izquierda a derecha: Paloma Valencia y Laura Sarabia.

Paloma Valencia se fue de frente contra Laura Sarabia y sus hermanos: “Y la plata se la estaba robando, no lo digo yo, lo dice Petro”

Un nuevo choque entre el exministro Luis Carlos Reyes y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Petro señaló al exministro Luis Carlos Reyes en X y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

De izquierda a derecha: Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

Sergio Fajardo e Iván Cepeda

Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: “No tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”

ED 2271

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

ED 2271

Cita Trump-Petro: ¿las declaraciones del presidente colombiano pusieron el encuentro en riesgo? Esto es lo se sabe de lo que se vivirá en la Casa Blanca

NAC- ISABEL ZULETA

Exclusivo: las peticiones de la senadora Isabel Zuleta para acceder a información de inteligencia en la Policía

ED 2271

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los inconformes en el uribismo: algunos políticos no quedaron satisfechos con las listas al Congreso en el Centro Democrático

Paola Holguín es disciplinada y acata las decisiones del Centro Democrático, así no las comparta. Álvaro Uribe la define como la inteligencia artificial durante sus ocho años de gobierno.

Paola Holguín habla con SEMANA y cuenta la verdad de por qué no irá en la lista al Senado: “El Centro Democrático no me dejó participar”

Noticias Destacadas