Salud

Luis Carlos Leal insiste en que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores

La hoy embajadora ante Reino Unido se defiende afirmando que no participó en la designación de interventores de salud.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 12:22 p. m.
El exsuperintendente Luis Carlos Leal afirmó que "la mano derecha" de Laura Sarabia le entregó las hojas de vida de los agentes interventores de las EPS.
El exsuperintendente de salud, Luis Carlos Leal, aseguró que una “mano derecha” de Laura Sarabia le habría entregado las hojas de vida de los interventores de las EPS que él designó para gestionar la salud de millones de colombianos durante su paso por la Superintendencia.

Las declaraciones de Leal se dan en medio del nuevo escándalo que salpica a esa entidad de vigilancia por las posibles influencias políticas en el nombramiento de esos agentes encargados de administrar los recursos de las EPS, muchos de estas privadas, que han sido objeto de medidas por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

“Lo cierto es que a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida diciendo que efectivamente se dio esa designación”, comentó el exsuperintendente de salud.

Leal afirma que él no es juez para determinar quiénes fueron los responsables y pidió a la Fiscalía General de la Nación reunir las pruebas para determinar quién tuvo la responsabilidad de permitir que algunos actores hicieran negocios con la salud.

El exfuncionario y actual candidato al Senado calificó esos hechos como un “entramado de traición”, tal como lo ha descrito el presidente Gustavo Petro. Asimismo, sostiene que cumplió con sus labores como funcionario público en la vigilancia de la labor de los interventores y su denuncia ante la Fiscalía.

“Me siento satisfecho con que la verdad empiece a salir a la luz. Ser engañado o traicionado no se configura como un delito, hay un nivel de confianza en el Gobierno nacional que uno debe tener para poder trabajar en equipo. Ser traicionado en esta fe no se configura como un delito”, sostuvo Leal.

El presidente Gustavo Petro afirmó durante un evento público que Sarabia habría sido la responsable de llevar ante la Superintendencia de Salud a los interventores que resultaron responsables del desvío en los recursos del sistema. En esa declaración también afirmó que Leal se habría dejado “engañar”.

“Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”, consideró el mandatario. Las posibles irregularidades en el manejo de los fondos de las EPS intervenidas son objeto de investigación por parte de la Fiscalía.

La abogada de Sarabia, Lina Sandoval, publicó un comunicado en el que solicitó investigar quién habría sido la persona que habría dado instrucciones a su nombre.

