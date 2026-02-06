Luis Carlos Leal fue superintendente de Salud en buena parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y fue justamente el propio presidente quien advirtió que Leal se dejó “engañar” con unas hojas de vida de interventores que, según el mandatario, no había autorizado.

La revelación del presidente Petro se convirtió en un nuevo escándalo en el sector salud, esta vez por el nombramiento de los interventores y los señalamientos que cruzan de un lado a otro en el propio Gobierno. Leal aseguró que Laura Sarabia, a través de un intermediario, remitió las hojas de vida de los interventores.

Luis Carlos Leal y Laura Sarabia. Foto: SEMANA

El entonces superintendente de Salud era, de acuerdo con una denuncia, el responsable de la designación de esos interventores, que resultaron no estar autorizados por el Gobierno nacional, pero que actuaron y tomaron decisiones importantes, la mayoría en desmedro de la salud de los colombianos. La denuncia deja a Luis Carlos Leal como presunto autor de varios delitos.

“Los hechos descritos configuran, prima facie, la posible comisión de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, conductas que no solo quebrantan el principio de legalidad administrativa, sino que han puesto en riesgo directo y masivo a millones de colombianos afiliados al sistema de salud”, advierte la denuncia contra Leal, radicada por el abogado Julián Quintana.

La denuncia advierte que, por cuenta de las actuaciones del superintendente y los interventores, el sistema de salud fue el más afectado y, por tanto, las personas que acudían a los centros médicos donde no fueron atendidas o se les negaron medicamentos, justamente las EPS que fueron intervenidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Luis Carlos Leal insiste en que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores

“No se trata de simples errores administrativos. Se denuncia una ruptura grave del deber funcional, cometida desde la cúspide de la autoridad de control del sector salud, cuyas consecuencias trascienden lo jurídico y se proyectan sobre la vida, la salud y la dignidad de millones de ciudadanos, lo que impone a la Fiscalía una actuación inmediata, exhaustiva y ejemplar”, señala la denuncia.

En la denuncia se advierte que Luis Carlos Leal advirtió que, a pesar de no recibir, directamente, las hojas de vida de Laura Sarabia, las mismas fueron entregadas por el entonces funcionario del Dapre, Jaime Ramírez Cobo, que llegó, según los denunciantes, a la Superintendencia como “enlace de Presidencia”, mientras advertía que se trataba de “órdenes del presidente de la República”.

“Según el propio Leal, Jaime Ramírez Cobo manifestó que las hojas de vida contaban con el aval de Laura Sarabia y que provenían de una instrucción presidencial, razón por la cual fueron puestas en conocimiento del despacho del superintendente de Salud”, advirtió el abogado Quintana en la denuncia que radicaron en la Fiscalía.

Para los denunciantes, las declaraciones de Laura Sarabia y Luis Carlos Leal revelan versiones contradictorias, incluso del presidente de la República Gustavo Petro, particularmente para establecer quién ordenó, avaló o hizo llegar las hojas de vida utilizadas para la designación de interventores.

“En particular, resulta fácticamente relevante que el propio Luis Carlos Leal haya reconocido que actuó con base en órdenes que se le presentaron como presidenciales, sin que estas provinieran directamente del presidente, lo que plantea la posible existencia de una maniobra de atribución falsa de instrucciones oficiales”, dice la denuncia.

Exsuperintendente Luis Carlos Leal en un evento de la Casa de Nariño Foto: Pantallazo tranamisión oficial de la Presidencia de un evento en la Casa de Nariño del 27 de enero de 2026

El abogado Quintana le pide a la Fiscalía que adelante las investigaciones correspondientes en el propósito de establecer si Luis Carlos Leal, exsuperintendente de salud, incurrió en los delitos que quedaron reseñados en la denuncia.