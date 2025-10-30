Le piden a Gustavo Petro “cordura” y el presidente reaccionó desde Arabia Saudita con fuerte mensaje: “No lo haga”

Un nuevo choque se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; roce que se desarrolló en la plataforma de X.

El primero en lanzar un agudo dardo fue el mandatario colombiano, en medio de la discusión que se registra en el Congreso de la República por la polémica reforma a la salud, iniciativa que no ha tenido el avance deseado por el Gobierno nacional.

“Lo que ha hecho Dilian rompe la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que debe ser denunciado ante la comisión. Ningún órgano administrativo y mucho menos privado puede quitar los derechos políticos que son derechos humanos”, expresó el jefe de Estado.

A su turno, Dilian Francisca Toro le respondió a Petro, por la misma vía, su cuenta personal de X. En el mensaje le pidió al mandatario colombiano “cordura”.

“Presidente, por favor, cordura; le recuerdo una cosa que usted parece olvidar: yo soy la gobernadora del Valle, estoy trabajando día a día en lo que la Constitución y la ley me ordenan, no me endilgue culpas ni responsabilidades que no tengo”, dijo la gobernadora.

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

Y agregó: “Tal vez, presidente, tenga usted muchas presiones, se las entiendo, pero lo invito a que reflexione, está usted desesperado por la mecánica política, mejor escuche las solicitudes que le hemos hecho por la seguridad y las grandes obras de la región como el Tren de Cercanías, la profundización del canal de acceso y el agua de Buenaventura, y trabajemos en beneficio de todos los ciudadanos”.

“Ahora bien, presidente, usted me señala permanentemente sin fundamentos, trata mal a las minorías de su gabinete, arremete contra la prensa… Sosiego, presidente, el país lo necesita sereno, no es momento de seguir en el activismo”, anotó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Ese mensaje también tuvo una reacción de Gustavo Petro: “Estoy muy sereno, Dilian, y sé en carne propia qué es que se vulnere la Convención Americana de los Derechos Humanos, le solicito, no lo haga”.

