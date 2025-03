Líder social le cantó la tabla a Petro en pleno evento público en el Catatumbo: “Sus palabras nos ponen en inminente peligro”

La situación se presentó cuando uno de los líderes sociales del Catatumbo tomó la palabra y, con valentía, le dijo de frente al mandatario colombiano que estaba sentado en una mesa de la tarima, que no se requiere de un estado de conmoción interior para consolidar el pacto social en esa región del país.

“El pacto social por el Catatumbo, señor presidente, no necesita y no requiere de un estado de conmoción interior para implementarse, y no necesita, señor presidente, el estado de conmoción interior para desarrollarse, para implementarse, porque lo que necesita y requiere el pacto, señor presidente, es que se comprometan vigencias futuras”, dijo el líder social.