Gustavo Petro elevó el tono en medio del choque con Carlos Fernando Galán: “Es el agua, estúpido”

Pero los mensajes de Petro no terminan ahí, puesto que en otro alertó: “Cómo se le ocurre al alcalde de Bogotá decir que otro embalse en Chingaza sería solución para Bogotá, ¿pretenden secar la Orinoquía?, ¿no sabe que al depredar la selva y alejarla cada vez más de Chingaza, los ríos voladores que generaban millones de árboles, ya no llegan al páramo y no se genera el agua líquida al embalse y si se hace otro en el mismo lugar, tampoco llegaría el agua?”.