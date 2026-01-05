Política

Lina Garrido denuncia a Antonio Sanguino por injuria y calumnia: “Los verdaderos traidores a la patria son ustedes”

La representante de Cambio Radical respondió a las acusaciones del ministro de Trabajo del Gobierno de Gustavo Petro.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 12:48 a. m.
Lina Garrido y Antonio Sanguino.
Lina Garrido y Antonio Sanguino. Foto: SEMANA

Lina Garrido, representante a la Cámara de Cambio Radical, respondió a las acusaciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de que él anunciara una denuncia penal en su contra por presunta traición a la patria.

Garrido, contestando la denuncia penal en su contra, denunció a Sanguino por injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación.

"La pelea es pelando, Antonio Sanguino. Tome su denuncia penal por injuria y calumnia, por bocón. Los verdaderos TRAIDORES A LA PATRIA son ustedes: Gustavo Petro y su gobierno lleno de parásitos. Hace rato traicionaron a Colombia, se la robaron y la ensangrentaron", dijo la ahora candidata al Senado de la República.

Y agregó que en el Gobierno están “muertos del susto por lo que va a contar Maduro”.

“Salen a amenazarme con denunciarme por ‘traición a la patria’ solo por decir, de frente y sin miedo, que el presidente de Estados Unidos es bienvenido a Colombia y que lo esperamos con los brazos abiertos", manifestó.

Sanguino anunció acciones penales contra Jota Pe Hernández y Lina Garrido por llamados a “invasiones” en medio de la tensión por bombardeos de EE. UU. en Venezuela

También dijo que espera que llegue ayuda militar a Colombia para “acabar con la criminalidad y el narcotráfico que nos deja el desastre del Gobierno Petro”.

“Llevan dos días chillando por el narco criminal Maduro. Están con los nervios alborotados porque saben que va a hablar y que va a contar todo. Antes se creían palestinos, ahora son chavistas venezolanos. Incoherentes, ridículos y mamertos. Se les está acabando el negocio, están acorralados y por eso patalean", concluyó la congressita en su cuenta de X.

Sanguino también denunció al senador Jota Pe Hernández y a otros “que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia”.

"Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. Estas conductas podrían encuadrar en los delitos de menoscabo de la integridad nacional (art. 455 CP) y participación en hostilidades contra la patria (art. 458 CP)“, detalló Sanguino.

Noticias Destacadas