“Llegó la hora de aplicar la ley de bancadas”: Inti Asprilla exige “apoyo irrestricto” de la Alianza Verde a la reforma a la salud

El pasado lunes, la bancada de la Alianza Verde se reunió con el presiente Gustavo Petro para almorzar y hablar sobre varias de las reformas sociales que se tramitarán en el Congreso. Después del encuentro, el senador Inti Asprilla fue claro al recalcar que la colectividad debe apoyar incondicionalmente la reforma a la salud, uno de los puntos más polémicos.

“El presidente insistió que la bancada de la Alianza Verde tiene una libertad para proponer, pero se debe tener un apoyo irrestricto a lo que es la parte esencial del proyecto de reforma a la salud, que es el paso de un sistema que atiende la enfermedad en la actualidad a un sistema preventivo. La atención primaria en salud, que es en lo que insistió el presidente, debe tener el apoyo”, manifestó el senador.

De acuerdo con el senador, la Alianza Verde debe hacer una retroalimentación de la reunión con el presidente. Sin embargo, Asprilla cree que que se debe tomar en consideración aplicar la ley de bancadas, lo cual nunca ha ocurrido con la bancada de Congreso de la colectividad.

La reunión entre el Gobierno y la Alianza Verde. - Foto: Alianza Verde

“Sí creo que en este tipo de reformas, que son estructurales en este proyecto de cambio, debe empezarse a aplicar la ley de bancadas, que nunca lo hemos hecho al interior de la Alianza Verde, pero ya llegó la hora”, dijo el parlamentario.

Después de la declaración, el senador publicó un trino en el que habla sobre quienes abandonan la “causa” cuando “ya no les sea útil”.

“Confío más en personas que tienen una ideología que en las que actúan bajo las reglas (por no decir mañas) de la política tradicional. Con las primeras la causa siempre terminará uniéndote, incluso si hay desavenencias, las segundas abandonarán la causa cuando ya no les sea ‘útil’”, escribió Asprilla en Twitter.

La declaración del senador no cayó bien en el partido, especialmente entre los concejales de Bogotá, que se quejaron cuando se quiso aplicar la ley de bancadas para aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la alcaldesa Claudia López.

“¡Noooo, Inti Asprilla, por ahí no debe ser! La Alianza Verde ha sido un partido construido desde las diferencias y la diversidad. Recuerde que en 2021 nos quisieron censurar a quienes no estábamos de acuerdo con el POT de López. Siempre serán mejor los consensos”, publicó el concejal Martín Rivera Alzate.

Presidente Gustavo Petro y Angélica Lozano después de la reunión en Casa de Nariño. - Foto: Presidencia

La concejal Lucía Bastidas también se pronunció, asegurando que la alternativa que plantea Asprilla no es democrática.

“Que esto no se vuelva a repetir, no y no. En el Concejo de Bogotá nos aplicaron las mayorías enmermeladas, pero por pensar con argumentos, independientes y por no hacerle caso a Claudia López. Eso no funciona y no es democrático”, manifestó la también concejal de la Alianza Verde.

Gobierno asegura que “no hay inamovibles” en la reforma a la salud

Las reformas sociales anunciadas por el presidente Gustavo Petro han generado una gran incertidumbre en el país. Por ejemplo, la de la salud tiene inquietos a todos los colombianos porque son más las dudas que certezas sobre los beneficios de esa iniciativa.

Las preocupaciones frente al tema de la salud no provienen únicamente de la oposición, hay sectores cercanos al Ejecutivo que tienen reparos sobre varios artículos de esa iniciativa que ya está en trámite en el Congreso de la República.

Justamente por todas esas inquietudes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que el Gobierno Petro está abierto al diálogo y que las iniciativas se podrán mejorar durante su trámite en el Congreso de la República.

Alfonso Prada, ministro del Interior. - Foto: Semana

“Debemos tener claro la ausencia que debe haber de arrogancia y soberbia en el Gobierno, en los diálogos que tengamos con la sociedad colombiana y en el escenario del Congreso, hay que enfrentar esos diálogos con la humildad que corresponde”, dijo Prada.

El ministro estuvo participando en el lanzamiento del movimiento La Fuerza por la Paz del senador Roy Barreras, donde se reunió más de medio gabinete del gobierno de Juan Manuel Santos. Desde allí, Prada dijo que las reformas sociales son necesarias y fueron promesas de campaña de Gustavo Petro.

“Sobre las reformas sociales puedo decir que hace un par de días tuvimos una reunión con el Pacto Histórico y se trazaron unas líneas rojas para no desfigurar las iniciativas, pero tenemos un margen muy grande para el diálogo. Hay que enfrentar diálogos con humildad”.

Agregó que durante el trámite legislativo no “hay inamovibles, de tal manera que es el momento de pasar de la crítica a la actitud propositiva para ver qué podemos hacer mejor”.

Dejó claro que los debates en el país deben ser argumentativos y que en ese sentido el Ejecutivo está presentando unas propuestas para que sean ampliamente discutidas por el Congreso de la República.