“Los indígenas no son suciedad”: Gustavo Petro tras críticas por acumulación de basura que dejó la minga en La Alpujarra

Siguen los comentarios del presidente de la República, Gustavo Petro, por el paso de la minga indígena en La Alpujarra, Medellín. En esta ocasión, el mandatario colombiano reaccionó a las críticas por la acumulación de basura que dejó esa comunidad.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el jefe de Estado expresó que la minga indígena no es suciedad, sino sociedad. Además, aprovechó ese espacio para lanzar una pulla a la capital de Antioquia.

Inesperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda: estos son los detalles

“El problema de Medellín no es de 500 indígenas antioqueños que expresan sus reclamos; el problema son los pederastas extranjeros y abusadores sexuales que entran a prostituir menores de edad en Medellín: eso sí es suciedad, los indígenas no son suciedad, sino sociedad”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Por otra parte, esta semana, el mandatario colombiano también habló del homenaje que iba a realizar el expresidente Álvaro Uribe Vélez a quienes se opusieron a la llegada de la minga a La Alpujarra.

“La orden que doy a la @PoliciaColombia no es prohibir Medellín a los indígenas, sino prohibir Medellín a los pederastas y abusadores sexuales que llegan del extranjero”, manifestó el presidente Petro.

Sin embargo, de acuerdo con un informe de los medios de comunicación en Antioquia, el paso de la minga en La Alpujarra dejó no solo acumulación de basura, sino también afectaciones en calles, aceras, zonas verdes y un exceso de madera, ceniza y carbón.

Finalmente, las autoridades departamentales y municipales se pronunciaron sobre la minga; fue el caso del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “Reconocimiento a la @PoliciaColombia y a los antioqueños, a los de a pie, a todos los que estuvieron vigilantes y firmes en la defensa de este pueblo libre. Sin duda, estas actuaciones sientan un precedente para el país”.

“La orden que doy”: Gustavo Petro reaccionó al homenaje que rendirá Álvaro Uribe a quienes se opusieron a la llegada de la minga

“Los indígenas regresan a los resguardos. Su traslado a Medellín era innecesario y peligroso: niños, jóvenes y mujeres expuestos. En Antioquia honramos los compromisos que adquirimos desde el inicio de este gobierno y lo seguiremos haciendo”, anotó Rendón.

Por último, expresó: “Abiertos al diálogo: organizado, respetuoso y de buena fe. Pero nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos. ¡En Antioquia, esa maña no funciona! Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y ¡Antioquia está resistiendo!”.