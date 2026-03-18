“La orden que doy”: Gustavo Petro reaccionó al homenaje que rendirá Álvaro Uribe a quienes se opusieron a la llegada de la minga

La movilización de la minga a La Alpujarra desató una ola de reacciones desde diferentes sectores políticos y, en medio de esa polémica, se conoció un mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario habló de hacer un homenaje a quienes se opusieron a la llegada de la minga a esa región del país: “Rendiremos homenaje a nuestra Policía, al Concejal Andrés Rodríguez, el Gury, al Gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín, quienes defendieron la protesta pacífica e impidieron los bloqueos”.

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Además Uribe hizo un llamado a los miembros de las comunidades indígenas para que eviten manipulaciones políticas de “Cepeda y Petro”.

Pero la reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar en su cuenta de X: “La orden que doy a la @PoliciaColombia no es prohibir en Medellín a los indígenas, sino prohibir en Medellín a los pederastas y abusadores sexuales que llegan del extranjero”.

Frente al caso de la movilización de la minga, también habló del tema el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “Reconocimiento a la @PoliciaColombia y a los Antioqueños, a los de a pie, a todos los que estuvieron vigilantes y firmes en la defensa de este pueblo libre. Sin duda, estas actuaciones sientan un precedente para el país”.

“Los indígenas regresan a los resguardos. Su traslado a Medellín era innecesario y peligroso: niños, jóvenes y mujeres expuestos. En Antioquia honramos los compromisos que adquirimos desde el inicio de este gobierno y lo seguiremos haciendo”, recalcó el dirigente departamental.

Sumado a ello manifestó: “Abiertos al diálogo, organizado, respetuoso y de buena fe. Pero, nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos. ¡En Antioquia, esa maña no funciona! Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y ¡Antioquia está resistiendo!”.

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Finamente, también hizo lo propio el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “Gracias a nuestra @PoliciaColombia y a cada uno de sus hombres y mujeres por cuidar de nuestra Medellín durante estos días de tensión. Gracias a la ciudadanía por querer y proteger tanto a su ciudad. La Minga Indígena ha regresado a su territorio. Seguiremos adelante. Seguiremos resistiendo”.