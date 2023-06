María Fernanda Cabal le responde con dureza a Francia Márquez: “los que han engañado y manipulado al pueblo fueron ustedes”

La vicepresidenta Francia Márquez salió este lunes 5 de junio en defensa del Gobierno tras el escándalo de las chuzadas, revelado por SEMANA y que salpica a Armando Benedetti y a Laura Sarabia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Márquez culpó a "la derecha" de lo ocurrido, sector político al que acusó de manipular y engañar a la ciudadanía para "mantenerse en el poder".

“Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre”, señaló Márquez, quien dijo estar “firme” con el presidente Gustavo Petro.

“Pdte @petrogustavo estamos firmes con usted y con Colombia, he tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno, cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad y trasparencia en la justicia social, la paz y el bienestar para todas y todos los colombianos” expresó.

Este mensaje fue respondido con dureza minutos después por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien le hizo varias preguntas a la vicepresidenta.

“¿La derecha? ¿Quiénes pusieron a Roy en la lista del Pacto al Senado? ¿Quiénes metieron a Benedetti como el hombre clave de la campaña? ¿Quiénes contrataron a Guanumen? ¿Por qué Nicolás Petro recibió plata no reportada?”, dijo Cabal.

Y agregó: “¡Los que han engañado al pueblo y manipulado fueron ustedes!”.

Posteriormente, la senadora compartió en otro mensaje una fotografía en la que aparecen el presidente Petro, la vicepresidenta Márquez y Benedetti durante la campaña presidencial de 2022.

“Lindos los tres. Faltó Laura”, dijo con sarcasmo Cabal.

El escándalo de las Chuzadas que salpica al Gobierno

La denuncia que hizo Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia (ex jefa de Gabinete) a SEMANA sobre un procedimiento de polígrafo se escaló a niveles inimaginables, siendo el detonante para darse a conocer un escándalo de interceptaciones telefónicas ilegales.

El punto de partida de esto fue la denuncia que hizo Meza, la cual tiene que ver con el polígrafo que la sometieron a hacer en enero para esclarecer el robo de una maleta con 3.500 dólares (otras versiones apuntan a que se trata de otro monto) que estaba en el domicilio de Sarabia, la persona que fue la mano derecha del presidente durante diez meses. En aquel relato, la ex niñera señaló que fue incomunicada durante cuatro horas y recibió amenazas por parte de los funcionarios que le realizaron aquel procedimiento.

El suceso quedó en boca de la opinión pública y escaló cada vez más. La Fiscalía General informó a los pocos días que hubo interceptaciones ilegales ejecutadas contra exempleados de Sarabia, no solo con Meza; las cuales habrían durado diez días. Además, indicó que ese procedimiento habría sido maquillado como una investigación contra el Clan del Golfo que implicaba un asunto de seguridad nacional, pero en realidad sirvió para camuflar las escuchas telefónicas.

“Con base a estos documentos, se indujo en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, que ordenó intervenir las comunicaciones de las dos mujeres”, informó la Fiscalía al señalar que el propósito de las interceptaciones era obtener información de alias ‘La Cocinera’ y ‘La Madrina’, pero en realidad fueron para las comunicaciones de Meza y otra persona. Por lo tanto, el procedimiento fue suspendido porque no arrojó información del Clan del Golfo.

El caso salpicó a Benedetti, quien figuraba como embajador de Colombia en Venezuela, debido a que Sarabia hizo parte en el pasado de su equipo cuando estaba en el Congreso. La anterior jefa del Gabinete indicó que Meza había trabajado en la casa del entonces senador y también fue sometida al polígrafo. Acto seguido, la ex mano derecha del presidente le habría solicitado ayuda a Benedetti para impedir que la ex niñera hablara con los medios y revelara la prueba a la cual fue sometida.

Esta situación generó un choque entre Sarabia y Benedetti, conllevando a la salida de ambos del Gobierno. Sin embargo, no acabó allí y SEMANA reveló audios explosivos de los dos refiriéndose a la campaña presidencial del año pasado. Entre la información conocida, el exembajador indicó que él fue una pieza clave para la elección de Petro.

En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga. Todo explotó porque él pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

