MinDefensa sobre suspensión del cese al fuego con disidencias: “No significa una ruptura en la posibilidad de conversar sobre paz”

Iván Velásquez, ministro de Defensa, se pronunció sobre la decisión del Gobierno nacional de suspender el cese al fuego bilateral con las disidencias de Iván Mordisco. En entrevista con Colombia Hoy Radio, el jefe de la cartera aseguró que esto no significa una “ruptura” de la posibilidad de iniciar diálogos de paz.

“Hay que persistir en la paz. Que se haya suspendido el cese en cuatro departamentos con el Estado Mayor Central no significa una ruptura en la posibilidad de conversar sobre la paz, de instalar la mesa que está prevista con ellos. Aunque nosotros aspiramos a que esas conversaciones puedan hacerse dentro del cese, que haya un espacio de mayor tranquilidad y seguridad para la población, el que no exista el cese no riñe con las conversaciones”, indicó el ministro.

Aseguró que lo mismo ocurre con el ELN, con quienes se descartó un cese bilateral al fuego durante las negociaciones. Además, aseguró que desde el comando general de las Fuerzas Militares y la dirección de la Policía Nacional, luego de haberse adoptado la decisión, empezaron a “disponer” las acciones ofensivas contra la guerrilla que se deben retomar.

“Hay una evaluación respecto de la presencia de Fuerzas Militares en estos cuatro departamentos, las ubicaciones en las que podría encontrarse el Estado Mayor Central. Pero, en todo caso, lo fundamental de Fuerzas Militares y Policía Nacional es poder brindarle tranquilidad y seguridad a la población. Una acción que se ha definido desde el consejo de seguridad que tuvimos en Caquetá y también la reunión con los mandos que tuvimos en el Meta para que haya un plan de choque contra la extorsión en estos departamentos en los que ha habido un incremento real de esta práctica extorsiva por parte del Estado Mayor Central”, agregó.

Velásquez dijo que las disidencias de Iván Mordisco han dado “suficiente demostración” de su irrespeto por el Derecho Internacional Humanitario por sus ataques a las comunidades.

“Lo que nuestras Fuerzas Militares tienen que hacer es impedir que prácticas de esta naturaleza puedan seguir siendo ejecutadas por el Estado Mayor Central y cualquier otra organización armada ilegal”, señaló.

Frente a las violaciones al cese bilateral, según el ministro, las disidencias de Iván Mordisco no continuaron sus ataques a la fuerza pública. Sin embargo, las acciones contra las comunidades fueron “persistentes en el tiempo”.

“Hasta este punto del asesinato de los cuatro menores indígenas, pero con todas las prácticas extorsivas, el homicidio selectivo y las prácticas que vienen ejerciendo sobre comunidades en los territorios en los que tienen presencia. Es un comportamiento que veníamos siguiendo en el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación”, dijo Velásquez.

Según el ministro, son hechos “de tanta gravedad” que ameritaron la respuesta del Gobierno de terminar con el cese al fuego bilateral.

El anuncio de la suspensión del cese al fuego

Este lunes festivo, el presidente Gustavo Petro informó que se suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc, tras la masacre de cuatro niños indígenas. Los menores fueron asesinados por el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central de las Farc, en el Putumayo.

“Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, dice el comunicado publicado por Petro en su cuenta en Twitter.

“Hoy, después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad —y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población—, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2556 del 2022″, señala el comunicado.

Asimismo, anota que “para informar esta decisión se convocó a los delegados del EMC-FARC, en el mecanismo de monitoreo, quienes se excusaron de asistir. En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”.

“Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, dice el comunicado.

El Gobierno informó que, en las próximas horas, dará a conocer los nombres de los integrantes para los diálogos con las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, “para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos”.