Suscribirse

Política

“No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y contrainteligencia del Estado”: Sergio Fajardo, por caso de alias Calarcá

El exalcalde de Medellín se pronunció sobre el escándalo que ha generado este caso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 5:32 p. m.
Sergio fajardo
Sergio Fajardo se refirió a ese escándalo. | Foto: guillermo torres-semana

El precandidato presidencial Sergio Fajardo se refirió a lo revelado por Noticias Caracol sobre la relación que se habría dado entre líderes de las disidencias de las Farc con altos mandos militares y funcionarios de distintas entidades.

“El informe de Caracol TV es una bomba que sacude al Estado colombiano. Muy, muy, grave. La corrupción crece a pasos agigantados por todas partes: tenebroso. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y contrainteligencia del Estado Colombiano”, afirmó.

Además, dijo que con el plan guardián que propone mejorará la confianza en las instituciones y dijo que la criminalidad “no llegará a las entrañas del gobierno”.

Según reveló ese medio, la información fue recolectada cuando fueron interceptados alias Calarcá y otros disidentes de esa guerrilla. Aunque en ese momento quedaron libres por una solicitud de la Fiscalía, hoy se conoce el contenido de la información en la que hay detalles de esa relación entre los criminales y miembros del Ejército, así como con funcionarios estatales.

Contexto: Los explosivos secretos que revelan los computadores de alias Calarcá: vínculos de las disidencias con altos funcionarios y hasta información de la campaña presidencial

Aunque el presidente Gustavo Petro no se ha referido a estos hechos, desde el petrismo varios han salido a cuestionarlo. “Desde la izquierda democrática y el progresismo afirmamos con contundencia, no toleramos vínculo alguno entre instituciones del Estado y estructuras armadas ilegales. La historia nos ha enseñado, con dolor, las consecuencias de estas alianzas criminales”, aseguró la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.

Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc y hoy en día el guerrillero con más poder en el país.
La información fue encontrada en los elementos que se le incautaron a alias Calarcá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Otro de los que criticó esa relación entre los criminales y personas del Estado fue el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien dijo que está “aterrado” con la información y que la criminalidad se habría tomado el Estado.

“Es el nivel de corrupción que estamos presenciando con este desgobierno del señor Gustavo Petro. Los chats y los archivos de este señor alias Calarcá muestran las presuntas conexiones de las disidencias de las Farc, funcionarios de este gobierno corrupto y, lo peor, llevan más de un año con computadores, memorias y celulares llenas de información y la Fiscalía no ha movido un solo dedo”, aseguró Ruiz, quien le pidió la renuncia a la fiscal Luz Adriana Camargo.

El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, dijo que “las pruebas son claras” y que es evidente que hay una relación entre Petro, las Farc, el ELN y el crimen. “Su gobierno llegó al poder con apoyo criminal y ahora permite su expansión en el Estado. Es una infamia que hayan liberado a alias Calarcá y retirado al general Fajardo, que lo capturó”, señaló.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concejal Diana Diago demandará el nombramiento de la nueva alcaldesa de Fontibón por presunto falso arraigo

2. Corte Suprema sobre la captura del general (r) Rodolfo Palomino: “Evitará que reincida en comportamientos delictivos”

3. Los hoteles más exclusivos de Colombia: son los favoritos del jet-set

4. Dirección Nacional de Inteligencia anuncia dos investigaciones por escándalo que vincula a funcionario con disidencias de Calarcá

5. El alto precio de la tradición: ¿cuánto cuesta realmente celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sergio FajardoCalarcáGustavo Petro

Noticias Destacadas

Sergio fajardo

“No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y contrainteligencia del Estado”: Sergio Fajardo, por caso de alias Calarcá

Redacción Semana
“Creo que Gustavo Petro ha dividido el país entre ricos y pobres, y eso no me gusta”: Ingrid Betancourt

“Abstenerse de obedecer”: Ingrid Betancourt hizo polémico llamado al Ejército tras escándalo de infiltración del guerrillero Calarcá Córdoba

Redacción Semana
Universidad del Atlántico y documento que genera controversia.

Polémica en la Universidad del Atlántico: identifican supuesto certificado falso en experiencia del nuevo rector

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.