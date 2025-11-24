El precandidato presidencial Sergio Fajardo se refirió a lo revelado por Noticias Caracol sobre la relación que se habría dado entre líderes de las disidencias de las Farc con altos mandos militares y funcionarios de distintas entidades.

“El informe de Caracol TV es una bomba que sacude al Estado colombiano. Muy, muy, grave. La corrupción crece a pasos agigantados por todas partes: tenebroso. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y contrainteligencia del Estado Colombiano”, afirmó.

Con… https://t.co/teaQ4SVYHK — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 24, 2025

Además, dijo que con el plan guardián que propone mejorará la confianza en las instituciones y dijo que la criminalidad “no llegará a las entrañas del gobierno”.

Según reveló ese medio, la información fue recolectada cuando fueron interceptados alias Calarcá y otros disidentes de esa guerrilla. Aunque en ese momento quedaron libres por una solicitud de la Fiscalía, hoy se conoce el contenido de la información en la que hay detalles de esa relación entre los criminales y miembros del Ejército, así como con funcionarios estatales.

Aunque el presidente Gustavo Petro no se ha referido a estos hechos, desde el petrismo varios han salido a cuestionarlo. “Desde la izquierda democrática y el progresismo afirmamos con contundencia, no toleramos vínculo alguno entre instituciones del Estado y estructuras armadas ilegales. La historia nos ha enseñado, con dolor, las consecuencias de estas alianzas criminales”, aseguró la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.

La información fue encontrada en los elementos que se le incautaron a alias Calarcá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Otro de los que criticó esa relación entre los criminales y personas del Estado fue el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien dijo que está “aterrado” con la información y que la criminalidad se habría tomado el Estado.

“Es el nivel de corrupción que estamos presenciando con este desgobierno del señor Gustavo Petro. Los chats y los archivos de este señor alias Calarcá muestran las presuntas conexiones de las disidencias de las Farc, funcionarios de este gobierno corrupto y, lo peor, llevan más de un año con computadores, memorias y celulares llenas de información y la Fiscalía no ha movido un solo dedo”, aseguró Ruiz, quien le pidió la renuncia a la fiscal Luz Adriana Camargo.