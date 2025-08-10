Suscribirse

Política

“No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

La precandidata presidencial hizo un llamado a la unión de cara a las elecciones del próximo año, con el objetivo de “rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical”.

Redacción Semana
10 de agosto de 2025, 2:58 p. m.
Vicky Dávila
La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que cree en la unión para "rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical". | Foto: Guillermo Torres / Semana

La periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, se refirió a las elecciones que se realizarán el próximo año en Colombia, donde se elegirá la persona que reemplazará en el poder al hoy presidente Gustavo Petro.

Dávila fue enfática en afirmar que aunque cree “en la unión para rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical”, no se uniría con las personas que han defendido y han vivido de los criminales y los corruptos.

“No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab, para tratar de sacarlo en limpio”, manifestó la aspirante presidencial, al destacar que en su vida como periodista se ha dedicado a denunciar a estos criminales y corruptos.

Por eso insistió en su mensaje de unión de cara a las próximas elecciones, para “lograr entre todos que Colombia sea un país libre, próspero y seguro”. Además, aseguró que “las elecciones las vamos a ganar con las mayorías silenciosas”.

Lo más leído

1. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado
2. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro
3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

“No solo sirve ganar, para seguir en la corrupción de siempre, hay que transformar el país con firmeza, pero con una honorabilidad a toda prueba y un coherencia inquebrantable”, señaló Dávila a través de sus redes sociales.

En otro mensaje, la precandidata insistió en la unión de la oposición de cara a los comicios de 2026, ya que considera que al día de hoy se mantiene “dividida”, mientras la izquierda se “organiza y consolida”.

“Cuando elijan un candidato único del Petrismo en octubre, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Iván Cepeda o María José Pizarro, es muy probable que ese candidato único marque mínimo un 25% en las primeras encuestas que salgan en noviembre. Luego irán de la mano con los camaleónicos y PetroSantistas (Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo) para hacer una consulta en marzo. Es hora de buscar la unión y pensar en el país”, señaló.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

2. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado

3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

4. A la cárcel hombre que habría ordenado quemar a una víctima que se negó a pagar una extorsión en Antioquia

5. “Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori desafía a Gustavo Petro tras disputa territorial con Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky Dávilaizquierda colombianaElecciones 2026Pacto históricoNicolás MaduroÁlex Saab

Noticias Destacadas

Vicky Dávila

“No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

Redacción Semana
El expresidente Álvaro Uribe Vélez da sus opiniones sobre la disputa territorial con Perú.

Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

Redacción Semana
Carlos Amaya y Gustavo Petro.

La encrucijada del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con el paro en el departamento; ¿el Gobierno lo respaldó?

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.