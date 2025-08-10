“No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

La periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, se refirió a las elecciones que se realizarán el próximo año en Colombia, donde se elegirá la persona que reemplazará en el poder al hoy presidente Gustavo Petro.

Dávila fue enfática en afirmar que aunque cree “en la unión para rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical”, no se uniría con las personas que han defendido y han vivido de los criminales y los corruptos.

“No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab, para tratar de sacarlo en limpio”, manifestó la aspirante presidencial, al destacar que en su vida como periodista se ha dedicado a denunciar a estos criminales y corruptos.

Por eso insistió en su mensaje de unión de cara a las próximas elecciones, para “lograr entre todos que Colombia sea un país libre, próspero y seguro”. Además, aseguró que “las elecciones las vamos a ganar con las mayorías silenciosas”.

Yo creo en la unión para rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical. Pero toda mi vida como periodista he denunciado a los criminales y a los corruptos. Por eso no me uniría con quien los ha defendido y ha vivido de ellos. No se puede estar en contra del… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2025

“No solo sirve ganar, para seguir en la corrupción de siempre, hay que transformar el país con firmeza, pero con una honorabilidad a toda prueba y un coherencia inquebrantable”, señaló Dávila a través de sus redes sociales.

En otro mensaje, la precandidata insistió en la unión de la oposición de cara a los comicios de 2026, ya que considera que al día de hoy se mantiene “dividida”, mientras la izquierda se “organiza y consolida”.

“Cuando elijan un candidato único del Petrismo en octubre, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Iván Cepeda o María José Pizarro, es muy probable que ese candidato único marque mínimo un 25% en las primeras encuestas que salgan en noviembre. Luego irán de la mano con los camaleónicos y PetroSantistas (Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo) para hacer una consulta en marzo. Es hora de buscar la unión y pensar en el país”, señaló.

Mientras la izquierda se organiza y consolida, la oposición sigue dividida. Cuando elijan un candidato único del Petrismo en octubre, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Iván Cepeda o María José Pizarro, es muy probable que ese candidato único marque mínimo un 25% en las primeras… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 9, 2025