POLÍTICA

Otro golpe para el candidato Roy Barreras: Camilo Romero también se bajó de la consulta del Frente por la Vida, tras encuentro con Iván Cepeda

El anuncio se hizo durante la tarde de este viernes desde Santa Marta. Gustavo Petro anunció que no votará la consulta de marzo.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 11:13 p. m.
Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida
Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida Foto: Semana

El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, se bajó definitivamente de la consulta del Frente por la Vida, que lidera el candidato presidencial Roy Barreras.

Así lo hizo público en la tarde de este viernes, 6 de febrero, ante la Registraduría. “Conmigo no cuentan para dividir al progresismo”, afirmó.

SEMANA confirmó que Romero tomó la decisión desde hace tres días y se lo hizo saber a la entidad electoral. No obstante, circularon rumores que apuntaban a que el exmandatario, quien fue embajador de Colombia en Brasil, podría aterrizar en la consulta.

Camilo Romero e Iván Cepeda.
Camilo Romero e Iván Cepeda. Foto: FOTO: Camilo Romero.

Romero hará el anuncio en las próximas horas, tras sostener un encuentro con Iván Cepeda en Santa Marta, al mediodía de este viernes. Este medio estableció que el exembajador se unirá a la campaña presidencial de Cepeda.

A Romero le quedaba complejo llegar a la consulta de Roy Barreras después de la andanada de críticas que lanzó en su contra.

“Roy no representa al progresismo”, escribió en sus redes sociales. Y, en una gira de medios, se despachó en contra del exembajador de Colombia en Reino Unido.

“Ojo, que planteé tres escenarios. Este de último momento, que es que habilitan a Daniel Quintero en el CNE y no habilitan a Iván Cepeda; este de Roy Barreras diciendo: ‘Voy a una consulta porque voy’; y el de Iván Cepeda, que no lo dejan participar. Es decir, hoy le pido al progresismo que leamos lo que está ocurriendo en vivo y en directo para que tomemos una decisión consecuente”, dijo Romero en SEMANA.

El Debate, Camilo Romero candidato presidencial.
Camilo Romero se unirá a Iván Cepeda Foto: Guillermo Torres

La decisión de Camilo Romero confirma que la izquierda y el Pacto Histórico no están de acuerdo con la consulta de Roy Barreras, quien estuvo este viernes en la Casa de Nariño y se entrevistó con el presidente Gustavo Petro. Allí, según fuentes del Palacio Presidencial, expuso los argumentos que lo motivan a medirse en las urnas el próximo 8 de marzo.

Gustavo Petro, tras su encuentro con Barreras, insistió en su molestia con la consulta.

No me pongan en estas, amigos; yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, anunció el jefe de Estado.

En otro mensaje en X, la red social, el presidente escribió: “Es de una arbitrariedad inmensa la cometida por el Consejo Nacional Electoral, demostrando que no es institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino que es un simple apéndice del proyecto Iván Duque, completamente parcializado. El candidato excluido (Iván Cepeda) debe ser restituido a la consulta o, en realidad, no se deberían hacer entonces consultas para nadie”, dijo.

Y añadió: “Las reglas son democráticas y para todos. Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al Senado y Cámara”.

En otras palabras, Petro se desmarcó de Barreras.

