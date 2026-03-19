Paloma Valencia denuncia supuesto “despilfarro” de casi $ 150 mil millones en Colpensiones para contratación de trabajadores

La precandidata presidencial Paloma Valencia hizo una denuncia relacionada con una contratación realizada por Colpensiones. Según dijo, la entidad habría contratado a trabajadores en misión entre marzo de 2025 y junio de 2026.

La información fue recopilada del Secop, la plataforma de contratación estatal, en la que se evidenciaría que a corte de diciembre de 2025 se habría vinculado a 1.051 trabajadores. “Burocracia pura y dura durante elecciones”, criticó Valencia.

“Así maquillan el derroche burocrático en el Gobierno Petro: las entidades no contratan las personas directamente, sino que las tercerizan con empresas de servicios temporales”, criticó la candidata presidencial.

Colpensiones llevó a cabo el contrato en 2025, según el Secop. Foto: guillermo torres-semana

Según dijo, esta movida tendría relación con la reforma pensional aprobada por el Congreso. Valencia considera que quisieran “apoderarse del ahorro de los trabajadores para pagar burocracia, eventos y publicidad”.

Asimismo, reveló el documento del contrato de suministro de trabajadores en misión 012 de 2025, que fue celebrado entre Colpensiones y la Misión Temporal Limitada. “Hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las cláusulas que aquí se establecen”, dice el documento.

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En los archivos se puede ver la redistribución presupuestal en la que se detalla que en 2025 se contemplaron dos pagos: uno por $ 81.417.135.478 y otro por $ 2.782.161.199. Mientras que para 2026 se tienen proyectados cuatro: uno de $ 14.200.000; otro de $ 800.000.000; otro de $ 45.431.052.400 y otro de $ 1.818.947.600, para un total de $ 146.449.296.686, que es el valor total del contrato.

Valencia reveló el documento en el que se detalla que la actividad desarrollada será “suministrar los trabajadores en misión en el número, con las calidades y los requerimientos específicos exigidos”.

Valencia reclamó que estos hechos puedan tener relación con las elecciones. Foto: Guillermo Torres / Semana

El producto que espera recibir Colpensiones es el “reclutamiento, selección, contratación, pago de nómina, prestaciones sociales y viáticos de los trabajadores en misión durante diciembre de 2025.

“Durante la operación contractual, se ha suministrado para el desarrollo de las actividades en la entidad trabajadores en misión con las calidades y requerimientos específicos exigidos para apoyar la atención de la demanda del servicio. Para el mes de diciembre se cuenta con 1.051 trabajadores en misión, distribuidos así: Operación RPM: 944, inversión RPM: 61; Operación Beps: 46″, establece el documento revelado por la candidata.

SEMANA consultó al presidente de Colpensiones Jaime Dussán sobre estos hechos, sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta.