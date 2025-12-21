Política

Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, se suma al equipo de la Gran Consulta por Colombia

La representante del uribismo se reunió este domingo con los integrantes del equipo y les expresó su interés de hacer parte de la consulta.

Redacción Semana
21 de diciembre de 2025, 4:13 p. m.
Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana/Suministrada a Semana

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se reunió en horas de la mañana de este domingo con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, a quienes les expresó su intención de hacer parte de la coalición.

Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas le dieron la bienvenida a la aspirante a la Casa de Nariño por el uribismo, a quien ya habían invitado con anterioridad.

“Pienso entrar en la consulta”: Paloma Valencia destapa sus cartas para las elecciones de 2026. Niega que vaya a ser fórmula vicepresidencial y advierte que puede dar la sorpresa en las urnas

“Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de #LaGranConsulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026″, expresaron los integrantes en sus redes sociales.

Además, aseguraron que la decisión se tomó “luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país”, por lo que reiteraron su bienvenida a la líder política que se suma para la consulta de marzo.

La candidata del Centro Democrático ya había expresado, en entrevista con SEMANA, que estaba estudiando la posibilidad de sumarse a la esta consulta, de la que también hacen parte Dávila, Oviedo, Galán, Luna, Cárdenas y Gaviria.

“En todos reconozco una gran capacidad y con todos he tenido un contacto muy directo en diferentes momentos de la vida. De manera que me siento muy cómoda con todos ellos y no descarto ir a esa consulta”, resaltó la candidata presidencial en diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA.

Valencia finalmente se decidió a ingresar a la consulta para marzo, pese a las dudas que le generaba que Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, dos jugadores importantes en la contienda electoral, no estuvieran allí.

“Si estuvieran todos, no tendría ninguna duda. La unidad es buena si todos estamos juntos. Pero si va a haber ruedas que están en otro lado, pues no sé si realmente estamos todos”, dijo la candidata en la entrevista con SEMANA.

Las 10 frases más contundentes de Paloma Valencia en su entrevista con SEMANA y su arremetida contra Iván Cepeda y la JEP

La representante del Centro Democrático fue clara en que si no hacía parte de la consulta, iría sola a la primera vuelta. “Sí señor... No vamos a hacer encuestas ni vamos a buscar mecanismos alternativos”, respondió Valencia.

La Gran Consulta por Colombia es una iniciativa que busca definir, mediante una consulta abierta el próximo 8 de marzo, un aspirante a la Casa de Nariño con capacidad de liderazgo, vocación de acuerdos y responsabilidad para gobernar Colombia.

Según el manifiesto presentado en la última semana, la consulta permitirá que los votantes elijan libremente al aspirante que represente un proyecto serio y viable para Colombia, sin “imposiciones partidistas”, especulaciones políticas y respaldos tradicionales.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, integrantes de la Gran Consulta por Colombia.
Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Los precandidatos han insistido en que esta coalición no se trata de una propuesta en contra de otros sectores, sino de una apuesta a favor del progreso, basada en la unión, el debate abierto y el diálogo franco.

