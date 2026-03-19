El senador del Pacto Histórico, Alberto Benavides, respondió a la polémica que surgió después de que se conociera que un exfuncionario que trabajó para su UTL en el Congreso ejerció como delegado de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones del 8 de marzo en Nariño.

Se trata de Daniel Laureano Noguera, quien hizo parte de su equipo entre abril y diciembre de 2025. El día 27 de ese mes Noguera renunció a la UTL, según relata Benavides, argumentando que tenía un proyecto profesional en ese departamento que era afín a sus objetivos profesionales.

Exigen respeto por el debido proceso en el caso de Ricardo Roa

“Él renunció expresándome que tenía una propuesta de trabajo en Nariño que era más afín a su perfil, pero no tenía conocimiento de que estaría en el CNE. En ese momento dejó de trabajar en mi equipo. Lo conozco, lo he trabajado con él, pero en este momento no estamos trabajando juntos”, expresó Benavides.

El senador también aseguró que no tiene nada que ver con la llegada de Noguera al CNE. Su versión indica que se habrían conocido en unos seminarios académicos que se desarrollaron en Pasto, encuentros tras los que le invitó a trabajar en su UTL.

Así será el ritual de Aida Quilcué para hacer campaña con Iván Cepeda: “Tiene que pedir permiso a la madre naturaleza”

Pero los cuestionamientos surgen porque Noguera aparece en una fotografía que habría sido tomada antes de la elección del 8 de marzo, en la que están varios integrantes de la campaña. En ella también aparece el senador Benavides y quienes posan en la imagen sostienen un cartel que invita a los ciudadanos a votar por el Pacto Histórico en las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes que acaban de celebrarse. Es más, hay un retrato de Iván Cepeda en la pancarta.

Desde el CNE le respondieron a SEMANA que el funcionario no tendría ningún tipo de inhabilidad para trabajar en esa institución durante el proceso electoral. Otras fuentes indicaron que el contrato se habría suscrito durante el mismo mes de marzo. Ese tribunal administrativo sostiene que los delegados de escrutinio se designan el viernes previo a la elección y su labor culmina cuando termina el escrutinio.