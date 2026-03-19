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Exigen respeto por el debido proceso en el caso de Ricardo Roa

La Red de Veedurías Ciudadanas mostró preocupación por una eventual instrumentalización del caso del presidente de Ecopetrol.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 3:11 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a las autoridades y a la opinión pública respeto para que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia en la investigación que adelanta la Fiscalía en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

“Así como en su momento se exigió el respeto de estas garantías fundamentales para el expresidente Álvaro Uribe, hoy resulta imperativo que dichos principios se apliquen sin distinción alguna”, se lee en un comunicado de la Red.

La Unión Sindical Obrera, principal sindicato de Ecopetrol, exige a la junta directiva que aparte a Ricardo Roa de su cargo

Se argumentó que la justicia no puede ni debe operar bajo presiones políticas o mediáticas, sino bajo los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad. También se dijo que no se puede instrumentalizar el caso con fines políticos.

En el comunicado, se concluyó: “Se hace un llamado a la prudencia, al rigor informativo y a la responsabilidad de los distintos actores públicos para evitar juicios anticipados que vulneren derechos fundamentales”.

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