Política

Partidos políticos cierran filas contra los señalamientos de posible fraude electoral del presidente Petro y rodean a la Registraduría

Durante la última Comisión de Garantías Electorales se levantaron alertas sobre la compra de votos en algunas regiones y dificultades de partidos para hacer campaña en algunos territorios del país.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 7:03 p. m.
Comisión de Garantías Electorales
Comisión de Garantías Electorales Foto: Ministerio del Interior

A cinco días de las elecciones del 8 de marzo, el debate sobre la transparencia del proceso se intensificó. Mientras el presidente Gustavo Petro expresó en una alocución sus reservas frente al sistema electoral, la mayoría de los partidos políticos respaldó a la Registraduría y defendió la organización de los comicios.

Cambio Radical no participará en Comisión de Seguimiento Electoral y lanzó críticas a Petro por hablar de “fraude”
Comisión de Garantías Electorales
Comisión de Garantías Electorales Foto: Ministerio del Interior

El pulso quedó en evidencia durante la más reciente Comisión de Garantías Electorales, realizada en el Hotel Tequendama de Bogotá. Allí, voceros de distintas colectividades manifestaron su respaldo a la gestión del registrador Hernán Penagos.

Con excepción del Pacto Histórico, las intervenciones coincidieron en que han contado con acceso a la información técnica, espacios de auditoría y acompañamiento en los simulacros.

Día de la Confianza Electoral. ¿Qué tan blindadas están las elecciones del 8 de marzo?
Comisión de Garantías Electorales
Comisión de Garantías Electorales Foto: Ministerio del Interior

Uno de los pronunciamientos más llamativos fue el del partido Partido Mira. Esa colectividad recordó que fue protagonista de un fallo judicial en 2018 por irregularidades en el escrutinio, antecedente que el presidente ha citado para advertir posibles riesgos.

Política

Gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos rechaza ataque contra militares que apoyaban logística electoral

Política

Empresas, lujos, ‘contrataderos’ y título de marqués: los cuestionamientos alrededor del esposo de la candidata Sondra Macollins

Política

Francisco Santos revela la estrategia del petrismo el 8 de marzo y habla de los votos que convertirían a Paloma Valencia en “rival real”

Política

Este es el mapa de cómo quedarían distribuidas las EPS en el país tras el traslado masivo de pacientes decretado por el Gobierno Petro

Política

María Paz Gaviria y David Barguil hablaron de su relación después del divorcio, sus profundas diferencias y lo que ocurriría si se encuentran en los pasillos del Congreso

Política

Jorge Iván Mina, candidato a la Cámara afro: “Los representantes no tuvieron una agenda étnica”

Política

“Le solicito abstenerse de señalamientos”: exregistrador Álex Vega desmintió a Gustavo Petro, quien volvió a hablar de fraude y lo señaló como “defensor de Thomas Greg”

Bogotá

Comandante de la Policía de Bogotá da parte de tranquilidad sobre seguridad en las elecciones en la capital del país: “Lo garantizamos”

Política

De las calles del periodismo al Congreso de la República: las propuestas de Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, para la Cámara de Representantes

Nación

Elecciones 2026: procurador general confirmó la reducción de puntos de “riesgo extremo” de violencia contra las elecciones

Sin embargo, su posición actual fue categórica. Reconocieron que las alertas son válidas en democracia, pero advirtieron que hablar de fraude sin pruebas concretas erosiona la confianza ciudadana. Según su balance, las observaciones técnicas que formularon fueron atendidas y, tras revisar el código fuente y participar en pruebas del sistema, no detectaron anomalías.

Del papel al QR: así se modernizó la vigilancia de los votos para las elecciones de 2026
Comisión de Garantías Electorales
Comisión de Garantías Electorales Foto: Ministerio del Interior

Desde el Centro Democrático también hubo respaldo a la autoridad electoral. Sus delegados cuestionaron lo que consideran ataques del Gobierno a la transparencia del proceso y señalaron que el foco debería estar en la seguridad en varias regiones del país.

En la misma línea se pronunció el Partido Conservador Colombiano, que dijo sentirse tranquilo con la logística electoral, aunque pidió mayores garantías tras incidentes en la sede central de la Registraduría en Bogotá.

El registrador Hernán Penagos ha recorrido el país para hacer pedagogía del proceso electoral que tendrá la primera cita el próximo 8 de marzo.
El registrador Hernán Penagos ha recorrido el país para hacer pedagogía del proceso electoral que tendrá la primera cita el próximo 8 de marzo. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Otras colectividades, como el partido En Marcha y el Partido de la U, respaldaron las contrataciones y rechazaron versiones sobre supuestos traslados irregulares de votos en elecciones pasadas.

En la comisión también surgieron alertas por compra de votos. Desde el Pacto Histórico se denunció que en algunos territorios se estarían ofreciendo sumas de hasta 400.000 pesos por paquetes que incluyen varias corporaciones. La Alianza Verde advirtió obstáculos a sus campañas en ciertas regiones y habló de presiones de autoridades locales.

También hubo llamados de atención sobre prácticas clientelistas en ciudades intermedias y dificultades de acceso a puestos de votación en zonas rurales.

Más de Política

126 municipios en riesgo extremo por violencia de cara a las elecciones de 2026

Gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos rechaza ataque contra militares que apoyaban logística electoral

Los cuestionamientos alrededor del esposo de Sondra Macollins, un próspero empresario detrás de fondos mixtos que contratan con el Estado.

Empresas, lujos, ‘contrataderos’ y título de marqués: los cuestionamientos alrededor del esposo de la candidata Sondra Macollins

Iván Cepeda, Francisco Santos y Gustavo Petro.

Francisco Santos revela la estrategia del petrismo el 8 de marzo y habla de los votos que convertirían a Paloma Valencia en “rival real”

Ponencia alternativa de la reforma a la salud destinaría $60 billones a EPS en los próximos cinco años.

Este es el mapa de cómo quedarían distribuidas las EPS en el país tras el traslado masivo de pacientes decretado por el Gobierno Petro

David Barguil y María Paz Gaviria.

María Paz Gaviria y David Barguil hablaron de su relación después del divorcio, sus profundas diferencias y lo que ocurriría si se encuentran en los pasillos del Congreso

Jorge Iván Mina, candidato a la Cámara de Representantes por la curul afro.

Jorge Iván Mina, candidato a la Cámara afro: “Los representantes no tuvieron una agenda étnica”

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el codirector del partido de la U Alexander Vega.

“Le solicito abstenerse de señalamientos”: exregistrador Álex Vega desmintió a Gustavo Petro, quien volvió a hablar de fraude y lo señaló como “defensor de Thomas Greg”

Abogado Augusto Forero sobre las elecciones

Proponen crear un “VAR electoral” para vigilar y sancionar campañas políticas en Colombia: “La democracia colombiana enfrenta una crisis de legitimidad”

Jairo Hortúa es candidato a al Cámara de Representantes de la Alianza Verde.

Jairo Hortúa propone reforma al sistema electoral para que los senadores sean votados por regiones

Noticias Destacadas