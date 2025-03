De igual manera, en horas de la tarde de este miércoles, Petro participó de un evento en la Cancillería, en el cual no ocultó su preocupación por las intenciones de que se tumbe la conmoción interior en la Corte Constitucional.

“Ha sido sufrido hacerla pasar en el Congreso de la República, no saben cómo. Una ley que simplemente beneficia a la mujer. Y aún no podemos cantar victoria, aún dicen que quieren tumbarla. Como dicen hoy que quieren tumbar también la conmoción interior allá en el Catatumbo”, indicó el presidente Gustavo Petro.

Finalmente, aseguró Petro: “Sin que el fantasma de la muerte los persiga todos los días a ellos y a sus hijos. El Día de la Mujer entonces nos tendría que mostrar muchas historias que la televisión debería mostrar, pero no me meto ya en eso. Yo he visto muchas historias”.