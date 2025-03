Gustavo Petro dio golpe fulminante a Francia Márquez: firmó el decreto nombrando al nuevo ministro de la Igualdad

La distancia entre el presidente, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez, cada día se agudiza más. Hecho que se evidenció con una decisión final que adoptó el mandatario sobre el futuro de Márquez en el Ministerio de la Igualdad.

Este martes, 4 de marzo, se conoció el decreto que firmó Petro con el nombramiento de Carlos Rosero como nuevo ministro de la Igualdad, lo que se traduce en un golpe fulminante para Francia Márquez.

Márquez duró 20 meses al frente del Ministerio de la Igualdad, desatando una ola de críticas desde diferentes sectores políticos, que advirtieron sobre una bajísima ejecución en esa cartera, pese a los multimillonarios recursos con los que cuenta.

Gustavo Petro Francia Márquez | Foto: SEMANA

Inclusive, un hecho llamó la atención sobre la segunda transmisión que se realizó este lunes del consejo de ministros, ya que Márquez no asistió. Sectores cercanos a la alta funcionaria indicaron que no fue invitada y otros expresaron que al dejar el Ministerio de la Igualdad su presencia no era obligatoria.

Decreto nuevo ministro de la Igualdad | Foto: Decreto nuevo ministro de la Igualdad

Entre tanto, una vez que Francia Márquez se enteró de la drástica decisión de Petro de sacarla del Ministerio publicó una alarmante carta en la que advirtió que su vida corría peligro.

Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré”, expresó Márquez en el comunicado.

La carta que publicó la vicepresidenta Francia Márquez | Foto: Vicepresidencia de Colombia

Además, expresó: “Porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo. Hoy, por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen. La corrupción no tiene cabida en el cambio que prometimos”, insistió la vicepresidenta”.