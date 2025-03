Petro alertó que quieren tumbar su reforma pensional y conmoción interior: “¿Cómo nos defendemos de armados que matan gente?”

En su intervención, Petro cuestionó que si la Corte Constitucional tumba esas medidas, el Estado no tendría las herramientas para defender el Estado de grupos armados que están amenazando a la población .

“Ha sido sufrido hacerla pasar en el Congreso de la República, no saben cómo. Una ley que simplemente beneficia a la mujer. Y aún no podemos cantar victoria, aún dicen que quieren tumbarla. Como dicen hoy que quieren tumbar también la conmoción interior allá en el Catatumbo ”, dijo el jefe de Estado.

“Sin que el fantasma de la muerte los persiga todos los días a ellos y a sus hijos? El Día de la Mujer entonces nos tendría que mostrar muchas historias que la televisión debería mostrar, pero no me meto ya en eso. Yo he visto muchas historias”, puntualizó Gustavo Petro.