Petro arremetió contra Claudia López tras inscribir su precandidatura presidencial: “No sabe sino de traiciones… Se tiró el metro subterráneo”

No pasó desapercibido para el presidente Gustavo Petro, la inscripción de la precandidatura presidencial que hizo este martes, 3 de junio, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Por medio de su cuenta personal de X el mandatario la acusó de tirarse el metro subterráneo de la capital del país. Además, le lanzó un agudo dardo: “Claudia no sabe sino de traiciones”.

“Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia. Se tiró el metro subterráneo de Bogotá e iba a dinamitar la torre central del San Juan de Dios”, posteó el jefe de Estado.

En el evento que se registró en la Registraduría Nacional, López expresó: “Cambio que no fue. Colombia no aguanta cuatro años más de improvisación, de polarización, clientelismo y falta de ejecución. No más peleadera, carreta, politiquería y corrupción”.