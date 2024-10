Petro reaccionó a la elección de Gregorio Eljach como procurador: destacó que permitirá un acuerdo nacional para transformar a Colombia

“La Procuraduría, la Procuraduría, yo espero, una Procuraduría independiente, que no sea enemiga política del gobierno en el sentido de que la Procuraduría no está para convertirse en policías políticas como hasta hace varios años viene para acá sucediendo. La Procuraduría tiene que ayudarnos a cuidar que no haya corrupción”, expresó el mandatario colombiano desde Ciudad de México.