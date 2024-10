Petro le respondió al alcalde Galán tras pulla sobre “empezar terminando” las redes de transmisión que darán energía a Bogotá

Petro propone a ganaderos pensar en reemplazar vacas por paneles solares

“Entonces, ministro, no se trata de una. Por favor, no más de eso. Una la pone un señor finquero, puede ponerla en su casa, si quiere. Si esto vale 230 megavatios. Mire la revolución en la mente de un ganadero cordobés. ¿Cuántas vacas le caben al ganadero en 220 hectáreas? 500 vacas, bien gordas. 500 vacas”, manifestó el presidente Petro.

Y añadió que esas hectáreas en paneles solares podrían tener más utilidad que con vacas: “¿Cuánto sacará de las 500 vacas en un año de utilidad? Si yo le lleno esto, no de vacas, porque las vacas no podrían estar propiamente ahí, sino estos paneles solares, ¿cuánto de utilidad se genera al año? No sé si me vaya a dar usted la cifra. Es muchísimo más que las vacas”, indicó.