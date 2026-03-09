POLÍTICA

Proponen que uno de los 17 senadores elegidos por el Centro Democrático “renuncie” para permitir que Álvaro Uribe vuelva al Senado: ¿quién se sacrificará?

El senador Andrés Guerra le explicó a SEMANA que empezó a promover su idea en el Centro Democrático en Antioquia y las directivas del partido en Bogotá. “A Uribe no lo podemos dejar jubilar”, afirmó.

Francisco Argüello

9 de marzo de 2026, 2:45 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El hoy senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, habló con SEMANA tras las elecciones de este domingo 8 de marzo y dijo que empezó a promover que uno de los 17 senadores electos por su partido político renuncie a su curul y le permita al expresidente Álvaro Uribe Vélez llegar al Senado.

La propuesta, inicialmente, parece inviable, pero a juicio de Guerra no lo es.

Explicó que si uno de los elegidos renuncia, el resto de candidatos, hasta el puesto 25, pueden desistir de su aspiración y automáticamente Uribe Vélez subiría al puesto 17.

“Esperamos que uno renuncie con grandeza. Es indiscutible que necesitamos que Álvaro Uribe esté en el Senado a partir del 20 de julio. El Centro Democrático no se puede dar el gusto —con presidente o en la oposición— de no contar con Uribe. A Álvaro Uribe no lo podemos dejar jubilar”, le expresó el político paisa.

Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia del Centro Democrático
El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra. Foto: Samantha Chavez

Según él, hay que hacer una campaña al interior del partido político para concientizar a los demás candidatos y lograr que uno dimita su elección.

“Es necesario, es meritorio. El dueño del aviso es Álvaro Uribe. Y es bueno tener claro que los resultados del Centro Democrático este domingo son meritorios: estamos aumentando cuatro senadores. Y el motor de todo esto es Álvaro Uribe”, manifestó.

ELECCIONES MARZO 8 2026
El expresidente Álvaro Uribe. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

La iniciativa de Guerra no es tan sencilla como parece. Inicialmente, hay que examinar qué piensa del tema el expresidente Uribe, quien se ubicó en el puesto 25 de la lista cerrada al Senado (a juicio de sus más cercanos colaboradores) porque quería empujar la lista y lograr que gente nueva y figuras oxigenadas llegaran al Congreso por el Centro Democrático.

Además, hay que preguntarle al resto de candidatos si están en condiciones de declinar. El tema es complejo porque tienen un derecho adquirido. Con uno que no acepte, se frustra la intención de Guerra.

ELECCIONES 2026
La candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

De otro lado, Guerra se mostró satisfecho con los resultados en las urnas de Paloma Valencia y dijo que después de este 8 de marzo, “ella pasó de ser paloma a un cóndor y será presidenta de Colombia”.

A su juicio, Paloma Valencia empezará a crecer en las encuestas después de este domingo y, tal y como están las cosas, la centroderecha ganará la presidencia. “Ella tiene un rol trascendental de llevar el centro técnico a una coalición en la centroderecha”, expresó.

El Centro Democrático obtuvo 17 curules: Andrés Eduardo Forero, Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Dario Cadavid Márquez, Julia Correa Nuttin, Carlos Manuel Meisel Vergara, Christian Munir Garcés Aljure, Maria Clara Posada Caicedo, Honorio Miguel Henriquez Pinedo, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Esteban Quintero Cardona, Enrique Cabrales Baquero, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, Juan Fernando Espinal Ramírez, Maria Angélica Guerra López, Juan Fernando Caicedo Callejas y Zandra María Bernal Rincón.

De ellos, ¿alguien aceptará la propuesta de Andrés Guerra y renunciará? La respuesta se conocerá en los próximos días.