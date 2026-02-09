El candidato al Senado para las elecciones legislativas de este 2026, Santiago León, propuso que se dé una formalización laboral del servicio de taxi para que esa estrategia permita mejorar la seguridad en el transporte público.

León hace esa propuesta en medio de un panorama en el que se han presentado reiterados casos de inseguridad por los llamados “paseos millonarios” que se han registrado en Bogotá. Recientemente, un profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides, fue víctima de ese crimen y su caso conmocionó al país.

“La discusión no puede partir de la estigmatización de un gremio compuesto mayoritariamente por personas honestas. Muchos conductores trabajan jornadas extensas, sin seguridad social completa y bajo una fuerte presión económica. Esa precarización es injusta para ellos y peligrosa para los usuarios”, señaló León.

La estadística que presenta el candidato al Senado de la Alianza Verde indica que en Bogotá cada nueve días se presenta una denuncia de paseo millonario, casos que se han hecho más visibles para los residentes de la capital en las últimas semanas. Entre tanto, en 2025, señala el reporte enviado por el candidato, se registraron 40 denuncias por ese delito.

“Cuando el taxi es un oficio formal y el Estado ejerce control real, el servicio es más seguro. La dignidad laboral también es una política de seguridad ciudadana”, consideró León.

Santiago León ocupa el puesto número 25 de la lista al Senado de la Alianza Verde. Foto: Cortesía API

Por eso, el aspirante al Congreso aseguró que, si llega al poder legislativo, promovería una propuesta que incluya la formalización laboral, el acceso a la seguridad social integral y regulación de las jornadas de trabajo.

Dentro de esos puntos también pide que los conductores tengan una identificación visible en los vehículos, que se haga un registro obligatorio de los servicios y se implementen tecnologías de seguridad.