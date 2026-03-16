“Que no se dejen manipular de Petro y Cepeda, que lo que han hecho es buscar que nuestros indígenas sean criminales”: Uribe a la minga

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la movilización de la minga indígena en el país y aseguró que esta responde a decisiones políticas del oficialismo.
Según afirmó, medios han informado sobre una reunión del Pacto Histórico en la que participaron figuras como el candidato Iván Cepeda, en la cual supuestamente se habría planteado que la minga recorriera el país.
Uribe: Reciban con cariño la Minga y que no se dejen utilizar de Cepeda. pic.twitter.com/IhB8gZv43P— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 17, 2026
Uribe sostuvo que la llegada de numerosos indígenas a distintas regiones del país estaría relacionada con ese llamado.
En ese contexto, pidió a los simpatizantes de su partido, el Centro Democrático, dialogar “cariñosamente” con las comunidades indígenas y advertirles, según dijo, que no se dejen manipular por el presidente Gustavo Petro ni por Cepeda.
El exmandatario aseguró que, a su juicio, estas acciones buscan “criminalizar” a los pueblos indígenas y generar tensiones sociales.
También afirmó que denunciará ante los colombianos y la comunidad internacional lo que considera una orden política para que la minga se movilice por el territorio nacional.
Durante la intervención también participó la candidata Paloma Valencia, quien señaló que las comunidades indígenas tienen derecho a presentar sus reclamos, pero pidió que estos se hagan “por las vías democráticas” y sin afectar a otros ciudadanos. Valencia sostuvo que los bloqueos de vías generan resentimientos y divisiones en el país.
La candidata afirmó que las protestas que interrumpen la movilidad, como las que se han registrado en el suroccidente del país, afectan la convivencia y la economía regional. En particular, mencionó las dificultades en el corredor vial entre Cali, Popayán y Pasto.
En ese sentido, planteó que en un eventual gobierno suyo se garantizaría el diálogo con todos los sectores sociales, incluidas las comunidades indígenas, pero aseguró que no se permitirían bloqueos ni actos de violencia.
Asimismo, anunció que buscaría militarizar la vía Cali–Popayán–Pasto para garantizar la movilidad y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la región.