¿Qué pasa si no inscribió su cédula para votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia?

El plazo para cambiar el lugar de votación finalizó el 8 de enero de este 2026.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 10:50 p. m.
Los colombianos interesados en cambiar su puesto de votación deben acercarse a los puestos de atención de la Registraduría.
Los colombianos interesados en cambiar su puesto de votación deben acercarse a los puestos de atención de la Registraduría.

Los colombianos se alistan para acudir a las urnas el próximo domingo 8 de marzo en las elecciones a Congreso y para las consultas presidenciales en las que se definirán los nombres de algunos candidatos a la Presidencia.

La cita para los ciudadanos mayores de edad habilitados para votar será ese día a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en una contienda en la que se podrán elegir a los nuevos senadores y representantes a la Cámara.

La inscripción de cédulas para votar en estos comicios finalizó durante la primera semana de enero, motivo por el que las personas que hicieron ese trámite dentro de las fechas establecidas en el calendario electoral ya confirmaron su nuevo puesto de votación. Sin embargo, si usted no hizo esa diligencia, aún puede ejercer su derecho al voto.

Y es que el proceso de inscripción de cédulas solo es necesario para aquellos que cambiaron su lugar de residencia y necesitan un puesto de votación más cercano a ese nuevo sitio. Es decir: se trata de un procedimiento opcional que no condiciona el acceso al voto de los ciudadanos que participaron recientemente en procesos de votación.

En ese sentido, aquellas personas que participaron en elecciones recientes pueden acudir al mismo puesto de votación en el que ejercieron su derecho al voto en elecciones pasada.

La fecha de inscripción de cédulas para las elecciones legislativas ya caducó. Aquellos ciudadanos que deseen hacer ese trámite para las presidenciales del 31 de mayo podrán acercarse a los puntos de atención dispuestos por la Registraduría para actualizar su lugar de votación.

Los ciudadanos que no figuran en el censo electoral, aquellos que regresaron al país para residir de manera permanente o los que tienen un documento de identidad que fue expedido antes de 1988 también están llamados a hacer esa diligencia, si su interés es tener un nuevo puesto de votación.

Para el trámite es necesario que las personas acudan de manera presencial a los puntos de atención dispuestos por la Registraduría, debido a que los funcionarios de la entidad se encargan de hacer una verificación biométrica de la identidad de quienes se acercan a realizar el trámite.

Entre tanto, para los colombianos que residen en el exterior, ese proceso se hace de manera presencial en el consulado de su ciudad de residencia o en la plataforma virtual de la Registraduría. La opción digital solo está disponible para aquellos que viven fuera del territorio nacional.

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, conformada por un bloque de candidatos a la Presidencia de centro derecha, y el ‘Pacto Amplio’, que compone a un grupo de siete aspirantes de centro izquierda.

