Queman vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo

Vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Bueno fueron incineradas en la madrugada de este domingo, 8 de febrero, en el sector del Catatumbo, en Norte de Santander.

El precandidato, quien participará en la Gran Consulta por Colombia, denunció que los hechos se presentaron en el municipio de El Zulia, en inmediaciones del puente Mariano Ospina Pérez.

En varios videos quedó registrado el momento en el que un grupo de personas, que se movilizaban en motocicletas, incendió las vallas en las que aparecía el rostro de Pinzón y uno de sus lemas de campaña: ‘Porque mereces vivir sin miedo’.

“Este acto cobarde demuestra que hay quienes le temen a una Colombia con autoridad, ley y orden”, precisó el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, mediante un comunicado.

En días anteriores, según registraron medios locales, el ELN había emitido una advertencia en la que prohibía cualquier tipo de publicidad electoral en la zona.

Para el precandidato presidencial, con estas acciones se ha querido restringir la participación política en esa región del país, donde se vive una guerra sin cuartel entre las disidencias de las Farc, el ELN y los grupos dedicados al narcotráfico.

La campaña de Juan Carlos Pinzón denunció que vallas publicitarias fueron quemadas en el Catatumbo. Foto: Cortesía

“Vamos a enfrentar a los violentos con toda la fuerza del Estado, en el marco de la Constitución y la ley. Primero atacan la seguridad de nuestros ciudadanos; ahora están atacando nuestra democracia. Esto hay que pararlo”, aseguró Pinzón.

Estas acciones, añadió, de quemar vallas o destruir elementos alusivos a propuestas electorales lo único que buscan es generar miedo y zozobra.

“Estos criminales me tienen miedo porque saben que voy a traer seguridad al país. Colombia merece vivir sin temor y sin chantajes por parte de grupos criminales”, agregó.

Desde la campaña de Pinzón manifestaron que esta acción representa un ataque contra la democracia, la libre participación política y el derecho de los ciudadanos a elegir sin intimidaciones.