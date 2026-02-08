ELECCIONES

Queman vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo

Los hechos se presentaron en inmediaciones del puente Mario Ospina Pérez.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 10:39 p. m.
El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Bueno.
El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Bueno. Foto: ESTEBAN VEGA

Vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Bueno fueron incineradas en la madrugada de este domingo, 8 de febrero, en el sector del Catatumbo, en Norte de Santander.

El precandidato, quien participará en la Gran Consulta por Colombia, denunció que los hechos se presentaron en el municipio de El Zulia, en inmediaciones del puente Mariano Ospina Pérez.

En varios videos quedó registrado el momento en el que un grupo de personas, que se movilizaban en motocicletas, incendió las vallas en las que aparecía el rostro de Pinzón y uno de sus lemas de campaña: ‘Porque mereces vivir sin miedo’.

“Este acto cobarde demuestra que hay quienes le temen a una Colombia con autoridad, ley y orden”, precisó el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, mediante un comunicado.

