Reviven polémico mensaje de Gustavo Petro cuando defendió a Juliana Guerrero: ahora la Fiscalía le imputará cargos

A través de las redes sociales, le recordaron al presidente de la República, Gustavo Petro, un trino en el que defendió a capa y espada a Juliana Guerrero, mujer que era la designada del mandatario para asumir el viceministerio de Juventudes, del Ministerio de la Igualdad.

El mensaje que publicó el mandatario colombiano fue del pasado 16 de octubre de 2025, en el cual cuestionaba el escándalo que sacudía a Guerrero por presuntas irregularidades en títulos exprés en la Fundación San José.

“Entonces, el examen para graduarse, Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”, publicó en ese momento el jefe de Estado.

Sobre ese polémico mensaje de Petro, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza le pasó una fuerte factura al presidente, refrescándole la memoria sobre el caso Juliana Guerrero.

“Le actualizo el resumen @petrogustavo: Por mi denuncia, la Fiscalía ordena la detención de Juliana Guerrero y le imputa los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público”, indicó la congresista.

Además, manifestó: “¿Y usted todavía sigue atornillándola en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar? ¿No le corre vergüenza por la cara?”.

Este lunes 9 de febrero, la situación jurídica de Juliana Guerrero tomó un impactante rumbo, ya que la Fiscalía General de la Nación anunció que la llamará a imputación de cargos.

“La Fiscalía solicitó hoy contra Juliana Guerraro y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público”, expresó el ente investigador.

“Con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y lo que tiene que ver con tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes”, puntualizó la Fiscalía sobre Guerrero.