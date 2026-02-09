Política

Reviven polémico mensaje de Gustavo Petro cuando defendió a Juliana Guerrero: ahora la Fiscalía le imputará cargos

La mujer aspiraba a un alto cargo del Gobierno.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 4:10 p. m.
Gustavo Petro acercó a Juliana Guerrero a su círculo más cercano.
Gustavo Petro acercó a Juliana Guerrero a su círculo más cercano. Foto: Colprensa

A través de las redes sociales, le recordaron al presidente de la República, Gustavo Petro, un trino en el que defendió a capa y espada a Juliana Guerrero, mujer que era la designada del mandatario para asumir el viceministerio de Juventudes, del Ministerio de la Igualdad.

El mensaje que publicó el mandatario colombiano fue del pasado 16 de octubre de 2025, en el cual cuestionaba el escándalo que sacudía a Guerrero por presuntas irregularidades en títulos exprés en la Fundación San José.

Imputarán cargos a Juliana Guerrero por irregularidades en los títulos de la Fundación San José

“Entonces, el examen para graduarse, Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”, publicó en ese momento el jefe de Estado.

Sobre ese polémico mensaje de Petro, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza le pasó una fuerte factura al presidente, refrescándole la memoria sobre el caso Juliana Guerrero.

Política

Proponen regularizar a conductores de taxi como estrategia para combatir la inseguridad

Política

Gustavo Petro, como fórmula vicepresidencial en el 2026, divide a los precandidatos Roy Barreras y Daniel Quintero: “Está inhabilitado”

Política

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ad portas de recibir su tercer golpe por ser gerente de la campaña Petro Presidente

Política

Presentan demanda contra las candidaturas de María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro por doble militancia

Política

Alcalde de Ipiales denuncia presiones para apoyar candidatos al Congreso: “Los proyectos se pueden truncar”

Política

Daniel Quintero reconoció que le “preocupa” que Gustavo Petro no vote la consulta y dijo que el Frente por la Vida aspira a sacar entre 2 y 3 millones de votos

Política

“Se tiraron las finanzas”: Gustavo Petro respondió al mensaje del exministro, quien criticó los “insultos” al Congreso

Nación

Jennifer Pedraza le pregunta al presidente Petro si mantendrá a Juliana Guerrero como representante del Gobierno en la Universidad Popular del Cesar

Política

“No cobramos”: Gustavo Petro dice que puede enseñarles a los presidentes de EE. UU. y Ecuador cómo luchar contra el narcotráfico

Política

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Claudia López; así fue el intercambio de mensajes

“Le actualizo el resumen @petrogustavo: Por mi denuncia, la Fiscalía ordena la detención de Juliana Guerrero y le imputa los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público”, indicó la congresista.

Además, manifestó: “¿Y usted todavía sigue atornillándola en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar? ¿No le corre vergüenza por la cara?”.

Este lunes 9 de febrero, la situación jurídica de Juliana Guerrero tomó un impactante rumbo, ya que la Fiscalía General de la Nación anunció que la llamará a imputación de cargos.

“La Fiscalía solicitó hoy contra Juliana Guerraro y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público”, expresó el ente investigador.

“Se tiraron las finanzas”: Gustavo Petro respondió al mensaje del exministro, quien criticó los “insultos” al Congreso

“Con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y lo que tiene que ver con tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes”, puntualizó la Fiscalía sobre Guerrero.

Más de Política

Nuevas pistas de taxis para la ciudad de Cali.

Proponen regularizar a conductores de taxi como estrategia para combatir la inseguridad

Daniel Quintero, Gustavo Petro y Roy Barreras.

Gustavo Petro, como fórmula vicepresidencial en el 2026, divide a los precandidatos Roy Barreras y Daniel Quintero: “Está inhabilitado”

Gustavo Petro y Juliana Guerrero

Reviven polémico mensaje de Gustavo Petro cuando defendió a Juliana Guerrero: ahora la Fiscalía le imputará cargos

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ad portas de recibir su tercer golpe por ser gerente de la campaña Petro Presidente

María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro.

Presentan demanda contra las candidaturas de María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro por doble militancia

Amilcar Pantoja, Alcalde de Ipiales.

Alcalde de Ipiales denuncia presiones para apoyar candidatos al Congreso: “Los proyectos se pueden truncar”

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero reconoció que le “preocupa” que Gustavo Petro no vote la consulta y dijo que el Frente por la Vida aspira a sacar entre 2 y 3 millones de votos

Petro en X

“Se tiraron las finanzas”: Gustavo Petro respondió al mensaje del exministro, quien criticó los “insultos” al Congreso

Registrador nacional, Hernán Penagos.

Elecciones para colombianos en el exterior: Registraduría enviará delegados especiales a consulados

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Barranquilla fue la ciudad que más contratos firmó antes de las elecciones: esto dice Colombia Compra Eficiente

Noticias Destacadas