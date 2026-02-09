Política

“Se tiraron las finanzas”: Gustavo Petro respondió al mensaje del exministro, quien criticó los “insultos” al Congreso

El mandatario colombiano volvió a defender las reformas tributarias que ha presentado su Gobierno.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 2:44 p. m.
El presidente Gustavo Petro no pasó desapercibido por un mensaje en el que un exministro criticó los insultos al Congreso.
El presidente Gustavo Petro no pasó desapercibido por un mensaje en el que un exministro criticó los insultos al Congreso. Foto: Presidencia de la República / Getty Images

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió una publicación del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, en la que hizo un análisis sobre la crisis fiscal que atraviesa el país y los retos que tendrá el próximo gobierno.

Petro termina su mandato, según la Constitución Política, el próximo 7 de agosto.

En su mensaje, Restrepo expresó: “La situación fiscal es delicada y continuará siéndolo hasta el 7 de agosto, pues el actual Gobierno declaró que no haría ningún ajuste (ver último MFMP).

El nuevo gobierno, cualquiera que sea, requerirá entonces dos cosas:

1. Entender que tiene que trabajar y hacer un acuerdo con el congreso, que tiene la última palabra en todo lo tributario, y no es a base de insultos como funcionan las democracias.

2. Colombia debe construir también un ‘gran pacto fiscal’ para hacer de toda la reestructuración tributaria un gran propósito nacional”.

Posteriormente, el jefe de Estado reaccionó a este mensaje: “Es decir, Juan Camilo, que lo que había que hacer, desde hace tres años, era no derrumbar la mitad de la reforma tributaria de 2022 de mi Gobierno, que lograron los magistrados Reyes e Ibáñez muy seguidos por otros magistrados, con tal de salvarle las utilidades enormes a las empresas del petróleo y aprobar la ley de financiamiento en el Congreso, que tumbaron los congresistas que hoy pertenecen a los departamentos más afectados por el frente ártico: los señores Efraín Cepeda, el presidente del Congreso Lidio García, los amigos de los Char, los amigos de Vicente Blel y su hija que ahora le pide el voto a los campesinos inundados, los amigos del Centro Democrático en Córdoba, al exgobernador de Sucre y su hermana, el señor Olimpo, etc”.

“Coincide usted conmigo. Dato adicional: todo el déficit primario de hoy corresponde a la elevación de un gasto: el de la transferencia al FEPEC, hecha con ingresos corrientes por casi 70 billones de pesos. Un hecho provocado por corrupción y por pura estupidez de economistas ortodoxos. Querían mostrar que Bayón era un gran gerente y que no había puesto los fundamentos del mayor riesgo de quiebra de Ecopetrol. Y se tiraron las finanzas”, recalcó el mandatario.

Este lunes 9 de febrero, Gustavo Petro ha protagonizado varios choques en redes sociales, uno de los más fuertes con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien cuestionó el papel del Gobierno para mitigar la emergencia por la fuerte ola invernal que afecta a varios departamentos del país.

