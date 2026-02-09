El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Juan Acevedo, presidente encargado de la central hidroeléctrica de Urrá, le respondió al famoso meteorólogo Max Henríquez.

Henríquez, muy recordado en Colombia por presentar el clima día a día, publicó un mensaje en X que va en concordancia con los señalamientos que el presidente Gustavo Petro ha hecho contra las represas en medio de la crisis invernal que afecta con especial dureza a departamentos como Córdoba.

“El embalse de Urrá estaba demasiado lleno para un evento de La Niña. El desembalse fue lo que pudo causar esas inundaciones. No han aprendido a manejar este recurso contemplando estos eventos de la naturaleza. Es inaudito”, señaló el meteorólogo Max Henríquez, junto a un video.

Por cuenta de su mensaje, Juan Acevedo, presidente encargado de la central hidroeléctrica de Urrá, le respondió. “No he visto el video, pero resulta que nosotros no estábamos en época de invierno y no estábamos en época de Niña declarada, como puede estar diciendo Max Henríquez. Lo que yo sí quiero copiar de Max Henríquez, que no sé si ustedes lo han visto, es que ha dicho en alguna parte de todo lo que ha escrito que Urrá estaba controlando las inundaciones. Y gracias a Urrá, si no la devastación del año 88, que ha sido la peor devastación que ha tenido el departamento. El año 88, más exactamente en agosto del 88, donde se tuvo agua por 13 horas. Sí, se tuvo agua por 13 horas y en el orden de los 1700 metros cúbicos por segundo. Es que ahora estamos hablando desde el 1.º de febrero y mire dónde estamos, con 48 horas continuas por encima de 2200 metros cúbicos por segundo; eso es incontrolable.

O sea, para los niveles que nosotros teníamos. Ustedes pueden decirnos, cualquiera puede decir: ‘Es que ustedes estaban muy arriba’. No, nosotros estábamos en los niveles para el verano del mes de febrero; estábamos en los niveles permitidos que nos permitían controlar las avenidas del mes de febrero. Y no hay declarada ninguna Niña para el mes de febrero; pueden revisarlo. Max puede estar diciendo eso, pero revisen que no hay declaración de Niña para el mes de febrero”.

“Ha llovido tanto que, si nosotros guardáramos ese agua, ese volumen, y lo almacenáramos en algún lado, serían 1.063 millones de metros cúbicos, 1.063 millones de metros cúbicos; tendríamos que tener el embalse vacío, lo cual sería ilógico”, agregó Acevedo.

“Las estructuras de la central son sólidas, son seguras, no hay ningún motivo para alarmarse, hay mucha desinformación diciendo que viene una avalancha , que Montería va a desaparecer, que se rompió la presa, falso, no existe y hay seguridad frente a eso, o sea, yo quiero dejar esa claridad”, aseveró.

“La generación de Urrá es máximo el 2 % de la generación del país. Luego, guardar agua nosotros para especular es falso, porque nosotros no incidimos en el precio final de oferta. Nosotros no generamos esa incidencia en la bolsa. Nosotros no ponemos precio, en otras palabras”, agregó, en declaraciones a Blu Radio.

“Y otra cosa que se está diciendo, que Urrá llenó el embalse porque quería adelantar una serie de contratos. Falso. Cualquier contratación que nosotros queramos adelantar de contrato de venta de energía, la junta directiva lo tiene que autorizar y la junta directiva en este momento puede decirles a ustedes. No existe en este momento ninguna venta a futuro de contrato. Entonces, en consecuencia, es falso que llenamos el envase porque íbamos a hacer un contrato”.

El frente frío deja ya más de 69.000 familias afectadas en 104 de los 1.100 municipios de Colombia, según la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo).

El epicentro de esta crisis ha sido el departamento de Córdoba. La emergencia estalló sin aviso y dejó al descubierto una de las peores crisis invernales de los últimos años en Colombia. Aunque las fuertes lluvias se registraron en varias regiones del país, los departamentos del Caribe fueron los más golpeados.

En Córdoba, la situación alcanzó un nivel crítico sin precedentes recientes: ríos y canales desbordados, vías destruidas y graves afectaciones en la conectividad de telefonía móvil. Más del 70 % de los municipios del departamento resultaron impactados y las familias damnificadas superan las 25.000.

Lo ocurrido no solo desbordó los ríos, sino también la capacidad económica del departamento. Para responder a la emergencia, la Gobernación de Córdoba decidió desfinanciar proyectos que estaban listos para licitación y redirigir esos recursos hacia la atención inmediata de los damnificados.

Con el paso de las horas, lejos de mejorar, la situación se agravó, y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo solicitó la declaratoria de emergencia y de calamidad pública para atender las afectaciones.

En medio de la situación, el presidente, Gustavo Petro, se pronunció desde X. “Estas inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar tienen dos orígenes diferentes a investigar. 1. La crisis climática imprevisible que trajo un frente frío ártico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final: mucha atención en el nordeste antioqueño y oriente antioqueño. 2. De lo que la prensa no habla: las represas estaban superllenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas. Es decir, había abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, ¿saben cuántas pérdidas de vida y bienes perdió Colombia? ¿Y saben cuánta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá? Esa energía perdida, ¿acaso no debió sustituir al gas, diez veces más caro que la energía hídrica? En vez de botarla en forma de agua torrentosa a esta hora sobre las casas de los campesinos y las ciudades, ¿por qué no reemplazaron la energía térmica? ¿Por qué hicieron importar gas carísimo a Colombia? ¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses? ¿Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa, no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país? He ordenado investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe. El gerente de Urrá mantuvo el 27 % de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar. Quiero que la asociación de generadores de energía se exprese en este momento. ¿Eficaz el gremio de los generadores para tumbar decretos en la Corte Constitucional para que no le suban impuestos y silencio cuando la codicia de sus asociados ha hecho perder vidas y profundizado un desastre nacional? Lo que vemos en el Caribe es un delito ambiental”.

Sin embargo, por cuenta de esta crisis, al jefe de Estado le recordaron en su mensaje uno de los mayores escándalos de corrupción de su Gobierno: el saqueo a la UNGRD con fines políticos. Los recursos que terminaron en hechos de corrupción estaban destinados para atender emergencias como la que hoy vive el departamento de Córdoba.

Petro omitió mencionarlo en su mensaje, mientras decenas de voces políticas y ciudadanos le recordaron que el dinero para ayudar “al pueblo” terminó en políticos, con tal de que ayudaran a sacar adelante proyectos del Gobierno en el Congreso, entre múltiples denuncias de cómo el escándalo se cuantificó en billones de pesos y evidencian cómo los recursos para los colombianos más necesitados de ayuda terminaron en múltiples hechos de corrupción.