Crisis en Córdoba: mientras Petro señala en X a supuestos culpables, le recuerdan el escándalo de la UNGRD: “Robadera”

Al menos 13 personas muertas se han registrado esta semana en distintas zonas de Colombia debido a las intensas lluvias que azotan al país, inusuales para esta época del año.

Un frente frío que ingresó desde el norte del continente americano hacia el Caribe colombiano aumentó en enero las precipitaciones en más de un 64% con respecto al promedio histórico de Colombia, según el instituto nacional de meteorología (Ideam), que subrayó que esto ocurre “en el marco de una crisis climática”.

Autoridades informaron el domingo que siete personas fallecieron y dos más quedaron heridas por un alud de tierra ocurrido la noche del viernes en el municipio de Mallama, departamento de Nariño, luego de fuertes lluvias que provocaron la creciente súbita de un arroyo y desataron una corriente de lodo que cubrió las viviendas.

“Finalizaron las labores de búsqueda y recuperación tras el movimiento en masa registrado (...) que dejó de manera lamentable siete personas fallecidas, además de dos personas heridas, cinco viviendas destruidas y un puesto de salud afectado”, indicó en un comunicado la gobernación de este departamento.

Imágenes compartidas por la gobernación muestran un alud de gran tamaño y alrededor máquinas excavadoras, socorristas, perros rescatistas y pobladores.

“Ya se ha podido rescatar los siete cuerpos pero tenemos muchas familias damnificadas que de verdad lo perdieron absolutamente todo”, dijo Ramiro Velásquez, gobernador del resguardo indígena en Mallama.

El dirigente de la comunidad originaria pidió evacuar la zona pues según él continúan las filtraciones de agua en la parte alta de la montaña.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó el jueves de seis muertos y miles de damnificados en todo el país debido al clima.

“Tenemos el reporte oficial de cuatro fallecidos en el Valle del Cauca y dos en Magdalena” y “tres desaparecidos en Córdoba”, dijo Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

El frente frío deja ya más de 69.000 familias afectadas en 104 de los 1.100 municipios de Colombia, según el UNGRD.

El epicentro de esta crisis ha sido el departamento de Córdoba. La emergencia estalló sin aviso y dejó al descubierto una de las peores crisis invernales de los últimos años en Colombia. Aunque las fuertes lluvias se registraron en varias regiones del país, los departamentos del Caribe fueron los más golpeados.

En Córdoba, la situación alcanzó un nivel crítico sin precedentes recientes: ríos y canales desbordados, vías destruidas y graves afectaciones en la conectividad de telefonía móvil. Más del 70 por ciento de los municipios del departamento resultaron impactados y las familias damnificadas superan las 25.000.

Lo ocurrido no solo desbordó los ríos, sino también la capacidad económica del departamento. Para responder a la emergencia, la Gobernación de Córdoba tomó la decisión de desfinanciar algunos proyectos que estaban listos para licitación y redireccionar esos recursos hacia la atención inmediata de los damnificados.

Con el paso de las horas, lejos de mejorar, la situación se agravó, y al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo no le quedó otra opción que solicitar la declaratoria de emergencia y de calamidad pública para atender las afectaciones.

Foto de las inundaciones en el departamento de Córdoba Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

En medio de la situación, el presidente, Gustavo Petro, se pronunció desde X. “Estas inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar. 1. La crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final: mucha atención en el nordeste antioqueño y oriente antioqueño. 2. De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escacez de gas. Es decir había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas perdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben ¿Cúanta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá? ¿Esa energía pérdida acaso no debió sustituir al gas, diez veces más caro que la energía hídrica, en vez de botarla en forma de agua torrentosa a esta hora sobre las casas de los campesinos y las ciudades, ¿por qué no reemplazaron la energía térmica? ¿porque hicieron importar gas carísimo a Colombia? ¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses? Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa, no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país. He ordenado investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe El gerente de Urrá mantuvo el 27% de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar Quiero que la asociación de generadores de energía se exprese en este momento. Eficaz el gremio de los generadores para tumbar decretos en la corte constitucional para que no le suban impuestos y silencio cuando la codicia de sus asociados ha hecho perder vidas y profundizado un desastre nacional? Lo que vemos en el el Caribe es un delito ambiental".

Sin embargo, por cuenta de esta crisis, al jefe de Estado le recordaron en su mensaje uno de los mayores escándalos de corrupción de su gobierno: El saqueo a la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres) con fines políticos. El dinero que terminó en actos de corrupción estaba destinado para atender casos como los que vive el departamento de Córdoba.

Petro omitió mencionarlo en su mensaje mientas decenas de voces políticas y ciudadanos le recordaron que el dinero para ayudar “al pueblo” terminó en políticos con tal de que ayudaran a sacar adelante proyectos del Gobierno en el Congreso, entre múltiples denuncias de cómo el escándalo se contó en billones de pesos y cómo el dinero para los colombianos más urgidos de ayuda terminó en múltiples hechos de corrupción.

“Nos queda grande el invierno y nos queda grande el verano. La naturaleza avisa y elegimos los gritos. Desde 2012, la ley creó la @UNGRD. La idea terminó en una robadera. Nuestra solidaridad con las familias afectadas. Necesitamos menos gritos y más responsabilidad: cumplir la ley, hacer la tarea y elegir en marzo un Congreso serio que sume capacidades para que Colombia esté mejor", señaló el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

“No vamos a permitir que se sigan robando la plata de las y los colombianos. Una vez más, el escándalo de corrupción de la UNGRD tiene consecuencias para la gente. La ayuda, necesaria en muchos departamentos que hoy sufren las inclemencias de la lluvia, no ha llegado. ¡Esto es inadmisible! Cero impunidad, cero corrupción", señaló, a su turno, el aspirante presidencial Sergio Fajardo.

“Y a todas estas donde estará el alto gobierno? Sólo van actuar vía Twitter? Van a dejar todo en manos de la @UNGRD? Válgame Dios. Córdoba necesita a todo el gobierno", escribió el exministro Fernando Ruiz.

“Importante recordar qué hizo el gobierno de @petrogustavo con la plata de la @UNGRD. Y esto es sólo uno de los muchísimos desfalcos de este gobierno. Bandidos. Y ni se sonrojan con los desastres de esta ola invernal", dijo, a su turno, el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo.