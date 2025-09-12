Suscribirse

¿Se va a posesionar a Juliana Guerrero en el MinIgualdad pese a la polémica? Juan Carlos Florián responde y genera reacciones

En un reciente trino el presidente Gustavo Petro puso en duda el nombramiento de la joven.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 11:22 p. m.
Juan Carlos Florián y Juliana Guerrero
Juan Carlos Florián y Juliana Guerrero | Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

Sigue la novela por el caso de Juliana Guerrero, quien aspira a ocupar un importante cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La hoja de vida de la joven fue publicada hace varios días en la página de aspirantes de la Casa de Nariño.

Un nuevo ingrediente se sumó este viernes, 12 de septiembre, ya que se pronunció el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. El funcionario dijo sobre el tema puntual de Juliana Guerrero como nueva viceministra de las Juventudes que “no iba hablar del tema”.

Contexto: Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga

La reacción de Florián siembra más dudas que certezas, sobre la posesión de Guerrero en ese alto cargo del Gobierno.

Inclusive, esta semana, Petro había puesto en duda la llegada de Guerrero al Viceministerio de las Juventudes, del Ministerio de la Igualdad.

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.
Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

“Señor periodista, puede usted explicarnos, ¿cómo puede posesionarse una persona en Colombia, sin haber sido nombrada?”, expresó el mandatario a través de su cuenta personal de X.

Pero la situación de Juliana Guerrero se viene complicando, ya que por las presuntas irregularidades en su hoja de vida, fue denunciada en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal.

Denuncia que fue radicada por el abogado Sebastián Rondón Duarte y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Allí se alerta que la joven de 23 años, quien ha ocupado altos cargos durante el Gobierno Petro, habría falseado sus documentos para acceder al cargo.

Hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las juventudes.
Hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las juventudes. | Foto: Cortesía

“La señora Juliana Guerrero Jiménez habría obtenido documentos públicos ideológicamente falsos, consistentes en diplomas que acreditan como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria por parte de la Fundación de Educación Superior San José”, dice uno de los apartes del documento de la denuncia que fue presentada en la Fiscalía General de la Nación.

Pero sumado a la denuncia, también la Procuraduría inició una indagación contra Juliana Guerrero por una serie de vuelos en aviones y helicópteros de la Policía.

Contexto: Petro advierte a los alcaldes que es “suprema autoridad administrativa”, tras choque con Alejandro Eder

Sobre ese proceso, el pasado 26 de julio, SEMANA reveló la bitácora de vuelos de Juliana Guerrero en su paso por el Ministerio del Interior. Confirman que ella viajó en siete oportunidades en aeronaves pagadas por el Estado, varias de ellas con su hermana. Uno de sus desplazamientos, en avión y helicóptero, costó casi 120 millones de pesos y se adelantó en menos de 48 horas.

