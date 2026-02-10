Una reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene a varios de los trabajadores de la entidad en ascuas, especialmente los que están tercerizados, por lo que pueda pasar con ellos con estas movidas que se dan en medio de la jornada electoral.

Wilson Javier Devia, presidente nacional del sindicato de la UNP, cuestionó que en medio de esta reestructuración de la entidad se han presentado varios hechos que les generan dudas.

“La alerta es que puede ser que estos cargos que son facultativos del director de la UNP, que no se necesita ningún concurso, ni ninguna prueba, sean ocupados por personas que no son idóneas y sobre todo, personas aliadas al Gobierno, y que dejen a los escoltas que vienen ocupando esos cargos sin trabajo”, le dijo Devia a SEMANA.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, le dijo a SEMANA que es un gran amigo del presidente y lo blinda de posibles hechos de corrupción a su alrededor. Lo conoce desde hace más de 20 años. Foto: juan carlos sierra-semana

Según dijo el líder sindical, han conocido información de distintas fuentes en las que se habla de supuestas recomendaciones de hojas de vidas. “Se han acercado los mismos directores de la entidad ofreciendo los cargos que salieron en esa convocatoria a particulares”, denunció.

En ese sentido, consideran que estas movidas pueden tener relación con las elecciones del 2026. “La preocupación es esa”, reconoció Devia. “Que les den vía libre para llenar esos 6.000 cargos con gente que apoye políticamente al Gobierno en la campaña a la Presidencia”, dijo el sindicalista.

Empresas de expolicías capturados por carnetizar criminales participaron en millonarios contratos: suman más de $300.000 millones

La alerta por la salida de los escoltas que actualmente están tercerizados se da porque actualmente no les han dado un lineamiento por parte de las directivas de la UNP en la que se hable de garantizar que los 6.000 cargos son para personas que ya vienen operando en la entidad, por lo que alertan que puedan ingresar nuevas personas que los reemplacen.

“Con la ampliación de la planta de personal en ese rediseño institucional lo que hicieron fue darle vía libre al director de la entidad a tener el lapicero para nombrar a 6.000 personas sin hacer ningún tipo de concurso, ni pruebas, ni garantizarle la continuidad a esos trabajadores que vienen tercerizados”, reclamó Devia.

Autos blindados de la UNP. Foto: fiscalía

Según el decreto, los cambios que se quieren hacer en la entidad implican la llegada de 6.000 cargos operativos misionales en el grado de oficial de protección 15 y 18 y más de 600 cargos administrativos, entre los que están 247 profesionales especializados, 324 profesionales universitarios, 4 jefes de oficina, 4 asesores y 150 cargos técnicos administrativos, los cuales fueron distribuidos en las direcciones y subdirecciones recientemente creadas.

En días recientes se dio una reunión con la Comisión Nacional del Servicio Civil en la que le manifestaron al líder sindical que el Gobierno no podía hacer esos nombramientos sino hasta después de junio cuando termina la Ley de Garantías. Sin embargo, desde la UNP estarían buscando un concepto de la Función Pública para permitir esos nombramientos antes de ese tiempo.