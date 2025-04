La Unidad Nacional de Protección (UNP) habría tercerizado la contratación de escoltas que no cumplirían con los requisitos para cuidar a las personas que deben ser protegidas por el Estado. Esa entidad habría subcontratado a una firma, que se presentó como Unión Temporal 2026, encargada de brindar servicios de seguridad en el Cauca, que inscribió a agentes de seguridad que no contarían con el tiempo de experiencia de dos años que se exige para prestar ese servicio.

La denuncia se da cuenta de un pleito entre la UNP y sus funcionarios sindicalizados que comenzó desde noviembre de 2024, cuando esas dos organizaciones señalaron al director, Augusto Rodríguez , de contratar personal de protección pese a que no contarían con las condiciones técnicas que se necesitan para estos cargos.

Entonces, estos advirtieron a la UNP mediante un derecho de petición que el contratar a una persona que no cuenta con la experiencia certificada, “al asignarle un arma fuego, de una manera u otra pone en riesgo la vida e integridad física del protegido, la de terceras personas, y la del mismo”.

Esa advertencia llegó en un documento radicado en noviembre de 2024 en la que le recordaron a la entidad que esa determinación se contradice con la promesa que hizo Rodríguez de evitar que se contraten agentes que no cumplan los requisitos, una aseveración que presentó el director cuando anunció la ampliación de la nómina en 1.170 personas en el ámbito nacional.

¿Está la UNP tercerizando personal que no es idóneo para salvaguardar la vida de las personas amenazadas en Colombia, especialmente de quienes residen en zonas en conflicto como el Cauca? Lo que responde la entidad es que la responsabilidad de verificar la experiencia de estos agentes recae sobre las mismas empresas que son contratadas para estas tareas y que esa labor no es atípica porque todos los escoltas de la entidad han llegado a la Unidad mediante ese tipo de contratos.

Según la UNP, los fallos de la Corte Constitucional “protegen y exigen el cuidado en el manejo de información relativa a la protección ”, por lo que no dan más detalles sobre el catálogo de nombres de los escoltas mencionados en este caso que conoció SEMANA . Empero, de cuenta de esa misma negativa, es que los sindicatos no han podido constatar que estos agentes tengan más de dos años de experiencia salvaguardando la vida de las personas.

Lo cierto es que el proceso de subcontratación de los esquemas de seguridad de las personas amenazadas en el país ha generado todo un manto de dudas sobre la creación y selección de empresas privadas que prestan ese servicio y que obtienen millonarios contratos del Estado , un problema que no es nuevo de este Gobierno, sino que comenzó a documentarse desde que se cerró el DAS y se entregó esta tarea a la UNP.

Los sindicatos de la UNP advierten que el caso de Cauca, donde a las filas de la entidad llegaron agentes sin la experiencia idónea, no es nuevo, pues hay información que indica que esta situación podría repetirse en otros departamentos del país. Fuentes de la entidad relatan que se está haciendo común que las figuras públicas amenazadas reclamen que se les asignen policías y no personal de protección subcontratado porque temen que quienes deben custodiarlos no cumplan con las condiciones necesarias para brindarles seguridad.