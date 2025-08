“Tratemos de no ser bobos”: Gustavo Petro a César Gaviria tras alertar que el país está en manos de los grupos criminales

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, el fuerte cuestionamiento que lanzó el exmandatario César Gaviria, quien advirtió que el país está afrontando una crítica situación de orden público.

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado le respondió a César Gaviria: “Por imponer la paz, llevamos 70 años de guerra. A Valencia le dijeron que impusiera paz y bombardeo de campesinos humildes y no cesa la violencia”.

Por imponer la paz llevamos 70 años de guerra. A Valencia le dijeron que impusiera paz y bombardeo campesinos humildes y no cesa la violencia. De seres humanos es hablar. Nunca dejen de ser humanos, si lo que en realidad quieren es la paz. Aun con la más bestia de las bestias,… https://t.co/HrbnNteNuX

“De seres humanos es hablar. Nunca dejen de ser humanos, si lo que en realidad quieren es la paz. Aun con la más bestia de las bestias, vestido de hombre, hay que hablar. El mismo Cesar Gaviria lo intentó. No se le critica por hablar, sino por bobo. Aquí, tratemos de no ser bobos”, anotó el presidente Gustavo Petro en el trino.

Sumado a ello, Gaviria no guardó silencio y realizó una profunda crítica sobre la política de Petro de la ‘paz total’.

“Presidente Petro, la paz no se mendiga, se construye con autoridad, estrategia y resultados” expresidente de Colombia, Cesar Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal. @PartidoLiberal https://t.co/XgSY5R5wtc

En otro de los apartes de la carta, Gaviria expresó: “ Incluir miembros con perfiles con formación militar que acompañen a Otty Patiño, o a quien lo reemplace, y hacer una evaluación del uso de estos recursos, de cuyo uso apropiado, hay muchas dudas. No se trata de que cada miembro tenga que ser un policía, sino de incorporar el orden y la disciplina que una tarea de esta magnitud exige”.

“La seguridad no puede seguir siendo interpretada como una categoría meramente discursiva ni como un obstáculo para la construcción de paz. El país necesita respuestas efectivas, no promesas abstractas; necesita Estado, no concesiones a quienes desafían su legitimidad. Esta es una llamada de alerta, pero también una exigencia: el Gobierno debe asumir su responsabilidad frente al derecho fundamental de los colombianos a vivir sin miedo”, redondeó en su tesis el exmandatario.