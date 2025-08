Gaviria sugirió “incluir miembros perfiles con formación militar que acompañen a Otty Patiño o a quien lo reemplace y hacer una evaluación del uso de estos recursos, de cuyo uso apropiado, hay muchas dudas. No se trata de que cada miembro tenga que ser un policía, sino de incorporar el orden y la disciplina que una tarea de esta magnitud exige”.

“Presidente Petro, la paz no se mendiga, se construye con autoridad, estrategia y resultados” expresidente de Colombia, Cesar Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal. @PartidoLiberal https://t.co/XgSY5R5wtc

“La seguridad no puede seguir siendo interpretada como una categoría meramente discursiva ni como un obstáculo para la construcción de paz. El país necesita respuestas efectivas, no promesas abstractas; necesita Estado, no concesiones a quienes desafían su legitimidad. Esta es una llamada de alerta, pero también una exigencia: el gobierno debe asumir su responsabilidad frente al derecho fundamental de los colombianos a vivir sin miedo”, consideró del expresidente.