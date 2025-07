Petro admitió que “obviamente” su Gobierno “no ha logrado la paz total” y respondió a quienes le dicen “ladrón”

“Porque obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total. Y los indicadores de seguridad nos van mostrando una serie de circunstancias que es clave analizar entre todas y todos para saber en dónde nos estamos equivocando y en dónde estamos acertando”, dijo el mandatario colombiano.

Además indicó: “Ojo, y aquí lo voy a decir, claro, aquí atacan y dicen, ese Petro es un ladrón. No me he robado un solo peso desde que tengo una carrera política legal”.