POLÍTICA

Tribunal deja en firme el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior

Los demandantes advertían que el jefe de la cartera política no cumplía con los requisitos académicos y de experiencia exigidos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 5:19 p. m.
Armando Benedetti fue designado en marzo de 2025 como ministro del Interior
Armando Benedetti fue designado en marzo de 2025 como ministro del Interior Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Armando Benedetti seguirá como ministro del Interior. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda que pedía anular el nombramiento del jefe de la cartera política.

En la decisión judicial se rechazaron las pretensiones de la demanda contra el Decreto 0245 de 2025, por medio del cual el presidente Gustavo Petro designó, el 1 de marzo de 2025, a Benedetti Villaneda como ministro.

Armando Benedetti pierde pulso contra congresistas por injuria y calumnia

La parte demandante señalaba que el ministro no reunía los requisitos de idoneidad para ejercer el cargo y que existían cuestionamientos relacionados con su aptitud física o psicológica, así como con el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia exigidos.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo consideró que no se cumplían las restricciones establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para este tipo de nombramientos.

Política

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático significa un golpe al partido y pavimenta la dimisión de María Fernanda Cabal en el uribismo

Política

En pleno consejo de ministros, Gustavo Petro y su gabinete firmaron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente

Política

Ana Carolina Quijano, exviceministra de Educación, propone ley de escuelas cercanas; así es la iniciativa

Política

José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

Política

Gustavo Petro desautorizó al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por inundaciones: “Hay que pedir ayuda a otros países”

Política

Centro Democrático responde a Iván Cepeda: “Insiste en evadir las explicaciones que el país exige”

Política

Miguel Ángel Pinto Rueda: “El Gobierno nacional hizo a un lado a todo el país”

Política

Armando Benedetti pierde pulso contra congresistas por injuria y calumnia

Política

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

Nación

Juez le ordena a Armando Benedetti retractarse de los señalamientos hechos contra el exministro Luis Felipe Henao

Armando Benedetti ministro del Interior
Armando Benedetti ministro del Interior, en el momento en que el presidente Gustavo Petro lo regañó en pleno consejo de ministros. Foto: Pantallazo de la transmisión de la Presidencia del consejo de ministros del 10 de diciembre de 2025.

En el análisis judicial se indicó que el control en materia de nulidad electoral no consiste en valorar la conveniencia política del nombramiento, sino en verificar si el acto administrativo fue expedido con violación de normas superiores, si existía inhabilidad o si se incumplían los requisitos legales exigidos para el cargo.

Tras examinar el expediente, el Tribunal Administrativo concluyó que no se acreditó de manera suficiente la existencia de una causal de nulidad.

Juez le ordena a Armando Benedetti retractarse de los señalamientos hechos contra el exministro Luis Felipe Henao

Por esto, se indicó que las afirmaciones relacionadas con cuestionamientos públicos o declaraciones del funcionario no sustituyen la carga probatoria exigida en un proceso judicial y que, para anular un acto de nombramiento, es necesario demostrar, con pruebas concretas, el incumplimiento de requisitos o la configuración de una inhabilidad legal.

Más de Política

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático significa un golpe al partido y pavimenta la dimisión de María Fernanda Cabal en el uribismo

El presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En pleno consejo de ministros, Gustavo Petro y su gabinete firmaron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente

Ana Carolina Quijano ha sido viceministra de Educación Superior, secretaria de Bienestar Social y subsecretaria de Equidad de Género en Cali. Además, fue secretaria de Educación de Jamundí y asesora de la Consejería Presidencial para la Mujer.

Ana Carolina Quijano, exviceministra de Educación, propone ley de escuelas cercanas; así es la iniciativa

José Félix Lafaurie

José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro y Carlos Carrillo

Gustavo Petro desautorizó al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por inundaciones: “Hay que pedir ayuda a otros países”

Centro Democrático arremete contra Iván Cepeda por "infamia"

Centro Democrático responde a Iván Cepeda: “Insiste en evadir las explicaciones que el país exige”

Miguel Ángel Pinto Rueda

Miguel Ángel Pinto Rueda: “El Gobierno nacional hizo a un lado a todo el país”

El presidente colombiano Gustavo Petro emite su voto durante las elecciones regionales de Colombia en Bogotá, el 29 de octubre de 2023. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images)

¿Fraude electoral? Experto analiza, uno a uno, los argumentos del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro tuvo un cruce con la ministra de Ambiente encargada Irene Vélez.

Gustavo Petro interrumpió a Irene Vélez en pleno consejo de ministros: “No es sugerencia”

Noticias Destacadas