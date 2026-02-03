POLÍTICA

Un grupo de hombres, al parecer de izquierda, agredió a simpatizantes uribistas en Cali tras visita de Paloma Valencia: “A un joven le fracturaron la nariz”

La denuncia la hizo a SEMANA la congresista Marelen Castillo.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 8:44 p. m.
Esta foto confirma la agresión al joven uribista.
Esta foto confirma la agresión al joven uribista. Foto: Autor anónimo.

En la tarde de este martes, 3 de febrero, un grupo de hombres, al parecer afines a sectores de izquierda, agredió física y verbalmente a varios jóvenes del Centro Democrático que participaron activamente en la visita que hicieron el expresidente Álvaro Uribe y su candidata presidencial Paloma Valencia a Cali.

La denuncia la hizo a SEMANA la representante a la Cámara, Marelén Castillo, que hizo parte de la jornada política donde participó el expresidente.

“Hacíamos un recorrido, campaña en Cali, como cualquier otro partido político, con nuestra candidata Paloma Valencia a la gran consulta, con el expresidente Álvaro Uribe, los candidatos al Senado y la Cámara del Valle del Cauca. Llegamos al centro de la capital del Valle del Cauca, hicimos volanteo y, posteriormente, arribamos a un sitio donde nos esperaba un grupo de personas”, narró Castillo, hoy candidata al Senado por el Centro Democrático.

Marelen Castillo
Marelen Castillo es una cara visible del Centro Democrático. Foto: Foto: Colprensa

De un momento a otro —añadió— llegaron hasta el sitio unas personas que, según manifestaron en el lugar, eran petristas. “Gritaban: ‘viva Gustavo Petro’ y ‘fuera el expresidente Álvaro Uribe Vélez’. Ese no es el problema. Está bien que no pensemos igual, que haya diferencias, pero de un momento a otro empezaron a agredir a nuestros jóvenes, les tiraron basura, piedras, latas. Y, lastimosamente, en este enfrentamiento hirieron a uno de nuestros chicos”, narró Castillo.

Al joven, que despedía la caravana de carros de Uribe Vélez, le arrebataron la bandera del Centro Democrático, bailaron encima de ella y le lanzaron una piedra.

Marelen Castillo, cuya experiencia laboral ha sido la academia, se preguntó por qué la falta de respeto: “¿Por qué tienen que agredir si pensamos diferente? ¿Por qué la intolerancia? ¿Por qué tienen que atentar contra nosotros? Le rompieron la nariz a uno de nuestros jóvenes”, expresó.

Joven del Centro Democrático herido en Cali.
Joven del Centro Democrático herido en Cali. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Castillo trasladó al joven herido a un centro asistencial con el objetivo de que lo sometieran a exámenes y determinar si había o no fractura. “Nos arrebataron los cárteles y los pendones y los quemaron. Eso es violencia. ¿No vamos a poder salir a hacer campaña a las calles porque nos irrespetan?“, preguntó.

La exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández dijo que instaurará acciones judiciales contra los responsables e informó que hay cámaras de seguridad que confirman lo ocurrido.

Castillo dijo que los hechos ocurrieron en el centro de Cali, en la carrera sexta, entre calles 15 y 14.

“Primero recorrimos las calles con el expresidente Álvaro Uribe y estas personas no habían llegado. Y después fueron arribando. Y no hay problema que griten; al expresidente Uribe no le molesta, él se sienta y habla con la gente, hay derecho a que pensemos diferente, pero no a que nos vandalicen y a que nos agredan, a que atenten contra nuestros jóvenes. No es justo”, manifestó.

