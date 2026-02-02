Política

CNE revocó la candidatura al Senado de Marelen Castillo: era el puesto 20 en la lista del Centro Democrático

La representante a la Cámara interpondrá un recurso de reposición.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 9:25 p. m.
El CNE revocó la candidatura al Senado de la representante a la Cámara Marelen Castillo.
La representante a la Cámara, Marelen Castillo, no podrá participar en las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo en las que la congresista buscaba una curul en el Senado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tumbó su candidatura al considerar que estaría incurriendo en doble militancia, dado que la legisladora obtuvo su actual curul en la corporación cuando militaba para la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Precisamente, Castillo llegó al hemiciclo cuando fue fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, quien quedó segundo en las elecciones presidenciales del 2022. No obstante, lanzó su aspiración de este 2026 por el Centro Democrático.

Ahora, la candidata al Senado comienza una batalla jurídica para intentar salvar su aspiración a través de un recurso de reposición que presentará ante instancias judiciales para intentar tumbar la decisión que tomó el CNE.

La defensa de la representante señala que llegó al recinto legislativo para ocupar una curul en el marco del estatuto de la oposición, norma que le da un asiento en ese recinto a quien queda segundo en la contienda.

“Participé en el proceso electoral desde un grupo significativo de ciudadanos, una figura de naturaleza ciudadana y coyuntural, que no implica afiliación partidista, militancia formal ni estructura orgánica permanente”, defendió Castillo.

La congresista asegura que nunca estuvo afiliada a la Liga de Gobernantes Anticorrupción y, por tanto, sí podría estar en la lista de candidatos al Centro Democrático donde ocupa el puesto número 20 de la lista al Senado.

En su defensa, la actual representante a la Cámara asegura que “nunca he estado afiliada a un partido. Nunca he sido militante registrada. Nunca he ejercido cargos directivos en ninguna colectividad política”.

No obstante, los magistrados del CNE consideraron que sí existió una vinculación de Castillo a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, decisión que, por lo pronto, la deja por fuera de la contienda por el Senado.

