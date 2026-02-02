El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, pidió que se aplique la ley en el caso que estudia el Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación con la candidatura de Iván Cepeda.

El CNE no pudo ponerse de acuerdo sobre la participación de Cepeda en la consulta del Frente Amplio del 8 de marzo, en una votación en la que los magistrados quedaron 5-4, una proporción con la que no se alcanza la mayoría absoluta.

Entonces, la decisión quedó en manos de los conjueces que ya fueron llamados por el tribunal electoral para que dirima sobre este caso antes del viernes 6 de febrero, cuando vence el plazo para que los candidatos le manifiesten a la Registraduría su intención de estar en las consultas.

En ese contexto, el representante a la Cámara enfatizó que la ley no permite que un candidato participe en dos consultas, lo que sacaría a Cepeda de la contienda del Frente por la Vida en la que también estarán Roy Barreras y Camilo Romero.

“La ley es clara y concreta: ningún candidato, así sea de izquierda que siempre sienten que pueden sobrepasar la ley, puede participar en dos consultas interpartidistas”, advirtió el congresista del Centro Democrático.

Cadavid fue uno de los demandantes ante el CNE de la candidatura de Cepeda y acudió a las instalaciones del tribunal electoral para ver la votación. El proceso fue transmitido en vivo por redes sociales, un paso que muy pocas veces se surte con las decisiones de esa instancia.

“Llama poderosamente la atención el cambio de tesis jurídica del señor Altus Baquero, quien antes había manifestado que Cepeda no podía participar, ahora cambia de tesis. Vamos a continuar esta lucha jurídica. El CNE se tiene que afincar en la ley y no dejarse presionar ni de las amenazas de Petro, ni de las tensiones de la calle”, agregó el representante.

Los conjueces se definieron mediante un sorteo que se desarrolló de manera pública en el que dos de ellos son conjueces principales, mientras que el tercero solo participaría de la decisión en caso de que alguno de ellos no pueda dirimir sobre el caso.