Política

Uribe habla con Paloma Valencia y Andrés Felipe Arias del salario mínimo: “No nos oponemos a la remuneración”

En el conversatorio también participaron Daniel Briceño y Julia Correa, candidatos al Congreso por el Centro Democrático.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 1:28 a. m.
Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Andrés Felipe Arias
Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Andrés Felipe Arias Foto: Fotomontaje SEMANA

El primero de enero, el Centro Democrático realizó un conversatorio sobre el tema del momento: aumento del salario mínimo. La reunión virtual tuvo como panelistas al expresidente Álvaro Uribe, la candidata Paloma Valencia, el exministro Andrés Felipe Arias y los candidatos al Congreso, Julia Correa y Daniel Briceño.

El exmandatario comenzó con una presentación de lo que piensa del controversial aumento del salario mínimo, rechazado por los gremios. “Esta semana dejamos muy claro que este partido no se opone a la remuneración, siempre la apoya. Pero la remuneración necesita un contexto que no puede ser el derroche, la corrupción y el desestímulo a los empleadores, porque entonces no habrá quien garantice la remuneración a los trabajadores”, dijo.

Álvaro Uribe habla tras aumento del salario mínimo: “No estamos en contra del ingreso de los trabajadores”; pide disminuir impuestos a los empresarios

Uribe se refirió al Estado como “gigante y derrochón”. Y luego dijo que “el Centro Democrático es un partido que tiene la convicción de la economía fraterna, contraria a la promoción del odio de clases”.

El conversatorio fue moderado por el hoy concejal Daniel Briceño, quien será la cabeza de lista a la cámara por Bogotá y por Julia Correa, candidata al Senado.

Política

Colombia vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente para el periodo 2026-2027

Política

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe tras compararlo con Castro, Chávez y Maduro: le saca a relucir los falsos positivos

Política

“Las pensiones no pueden depender de mercados volátiles”: Petro responde a la exdirectora de la URF que renunció por desacuerdos en el manejo de esos recursos

Política

La exdirectora de la URF revela las razones de su renuncia al Gobierno Petro, tras desacuerdo en tema pensional: “Ser presidente no es ser omnipotente”

Política

Andrés Felipe Arias cuestiona a Petro por falta de rigor en el aumento del salario mínimo. Los economistas que cita no lo sustentan

Política

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda y los compara con Castro, Chávez y Maduro: “Qué peligro”

Política

Presidente Gustavo Petro envía mensaje de Año Nuevo a los colombianos: “El poder es del pueblo constituyente”

Política

Paloma Valencia recuerda a Miguel Uribe: “Desde entonces, el mundo parece en blanco y negro”

Política

Paloma Valencia lleva el decreto de emergencia económica al Juzgado 27, que da 24 horas para su defensa

Confidenciales

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia

“Este partido quiere que los colombianos ganen bien. Lo que pasa es que eso no se decreta por decreto”, dijo Paloma Valencia. “Lo que estamos viendo de Colombia, no habla de una crisis del país, habla de un país mal gobernado. De un país que tiene un presidente caprichosso que nos dejó más inseguridad, gas 30% más caro, salud en cuidados intensivos y finanzas golpeadas. En 2026 tiene que renacer, menos discursos y más soluciones”.

Valencia aseguró que “no solo el gobierno debe pensar en el 10% de los colombianos que se ganan el salario mínimo. Se debe pensar de manera urgente en el 57% de la población que está por debajo del mínimo y en situación de informalidad”.

El espacio permitió escuchar a Andrés Felipe Arias. El exministro, quien fue condenado por el tema de Agro Ingreso Seguro, pero ya pagó su pena, volvió al escenario nacional por una serie de trinos que le ha enviado al presidente Petro, en el cual el economista ha criticado el rigor técnico de los argumentos para el aumento del salario mínimo.

Arias aseguró que el salario mínimo no se puede ver de forma aislada. Y que le preocupa la conjugación del incremento del salario mínimo con lo que está sucediendo en materia cambiaria. “El salario es un resultado de la productividad marginal del trabajador. De nada sirve fijar un salario altísimo, si esa persona no aporta ese valor en productividad”, explicó. Y, luego mostró las cifras de esa materia que muestran que esta, por el contrario, ha caído.

Álvaro Uribe reacciona al aumento del 23,7% del salario mínimo por decreto: “Se confirma que Petro fue el profesor de Chávez”

El exministro aseguró que incrementos muy altos en el salario mínimo pueden generar destrucción del empleo. Agregó que habrá muchas empresas que “no van a poder soportar esto. Unas saldrán de puestos de trabajo formales y otras van a tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador para ver cómo reducen horas y logran sobre-aguar. Pero muchas van a quebrar”, dijo.

Arias habló del caso del sector floricultor, en donde ya se ha advertido que cientos de personas podrían perder su puesto de trabajo. Habló de otros sectores, como el de la agricultura que se verán muy golpeados especialmente en las regiones más apartadas del país.

Más de Política

.

Uribe habla con Paloma Valencia y Andrés Felipe Arias del salario mínimo: “No nos oponemos a la remuneración”

El 2 de julio de 2024 se celebra en la sede de la ONU en Nueva York una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina.

Colombia vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente para el periodo 2026-2027

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe.

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe tras compararlo con Castro, Chávez y Maduro: le saca a relucir los falsos positivos

Polémica Petro y Mónica Higuera

“Las pensiones no pueden depender de mercados volátiles”: Petro responde a la exdirectora de la URF que renunció por desacuerdos en el manejo de esos recursos

Nuevo rifirrafe en el gobierno

La exdirectora de la URF revela las razones de su renuncia al Gobierno Petro, tras desacuerdo en tema pensional: “Ser presidente no es ser omnipotente”

Andrés Felipe Arias y Gustavo Petro

Andrés Felipe Arias cuestiona a Petro por falta de rigor en el aumento del salario mínimo. Los economistas que cita no lo sustentan

El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda y los compara con Castro, Chávez y Maduro: “Qué peligro”

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Presidente Gustavo Petro envía mensaje de Año Nuevo a los colombianos: “El poder es del pueblo constituyente”

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

El nuevo rifirrafe entre Petro y Mac Master por cuenta de los datos del Dane sobre desempleo e incremento del salario mínimo

Paloma Valencia.

“La riqueza no se decreta, se construye. Trabajador y empresario no son enemigos”: Paloma Valencia tras anuncio de incremento en el salario mínimo

Noticias Destacadas