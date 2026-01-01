Uribe habla con Paloma Valencia y Andrés Felipe Arias del salario mínimo: “No nos oponemos a la remuneración”

El primero de enero, el Centro Democrático realizó un conversatorio sobre el tema del momento: aumento del salario mínimo. La reunión virtual tuvo como panelistas al expresidente Álvaro Uribe, la candidata Paloma Valencia, el exministro Andrés Felipe Arias y los candidatos al Congreso, Julia Correa y Daniel Briceño.

El exmandatario comenzó con una presentación de lo que piensa del controversial aumento del salario mínimo, rechazado por los gremios. “Esta semana dejamos muy claro que este partido no se opone a la remuneración, siempre la apoya. Pero la remuneración necesita un contexto que no puede ser el derroche, la corrupción y el desestímulo a los empleadores, porque entonces no habrá quien garantice la remuneración a los trabajadores”, dijo.

Álvaro Uribe habla tras aumento del salario mínimo: “No estamos en contra del ingreso de los trabajadores”; pide disminuir impuestos a los empresarios

Uribe se refirió al Estado como “gigante y derrochón”. Y luego dijo que “el Centro Democrático es un partido que tiene la convicción de la economía fraterna, contraria a la promoción del odio de clases”.

El conversatorio fue moderado por el hoy concejal Daniel Briceño, quien será la cabeza de lista a la cámara por Bogotá y por Julia Correa, candidata al Senado.

“Este partido quiere que los colombianos ganen bien. Lo que pasa es que eso no se decreta por decreto”, dijo Paloma Valencia. “Lo que estamos viendo de Colombia, no habla de una crisis del país, habla de un país mal gobernado. De un país que tiene un presidente caprichosso que nos dejó más inseguridad, gas 30% más caro, salud en cuidados intensivos y finanzas golpeadas. En 2026 tiene que renacer, menos discursos y más soluciones”.

Valencia aseguró que “no solo el gobierno debe pensar en el 10% de los colombianos que se ganan el salario mínimo. Se debe pensar de manera urgente en el 57% de la población que está por debajo del mínimo y en situación de informalidad”.

El espacio permitió escuchar a Andrés Felipe Arias. El exministro, quien fue condenado por el tema de Agro Ingreso Seguro, pero ya pagó su pena, volvió al escenario nacional por una serie de trinos que le ha enviado al presidente Petro, en el cual el economista ha criticado el rigor técnico de los argumentos para el aumento del salario mínimo.

Arias aseguró que el salario mínimo no se puede ver de forma aislada. Y que le preocupa la conjugación del incremento del salario mínimo con lo que está sucediendo en materia cambiaria. “El salario es un resultado de la productividad marginal del trabajador. De nada sirve fijar un salario altísimo, si esa persona no aporta ese valor en productividad”, explicó. Y, luego mostró las cifras de esa materia que muestran que esta, por el contrario, ha caído.

Álvaro Uribe reacciona al aumento del 23,7% del salario mínimo por decreto: “Se confirma que Petro fue el profesor de Chávez”

El exministro aseguró que incrementos muy altos en el salario mínimo pueden generar destrucción del empleo. Agregó que habrá muchas empresas que “no van a poder soportar esto. Unas saldrán de puestos de trabajo formales y otras van a tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador para ver cómo reducen horas y logran sobre-aguar. Pero muchas van a quebrar”, dijo.

Arias habló del caso del sector floricultor, en donde ya se ha advertido que cientos de personas podrían perder su puesto de trabajo. Habló de otros sectores, como el de la agricultura que se verán muy golpeados especialmente en las regiones más apartadas del país.