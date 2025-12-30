Confidenciales

Álvaro Uribe reacciona al aumento del 23,7% del salario mínimo por decreto: “Se confirma que Petro fue el profesor de Chávez”

El exmandatario cuestionó duramente la decisión que tomó Petro y que ha sido criticada por varios sectores.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
30 de diciembre de 2025, 1:04 p. m.
Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Hugo Chávez y dinero colombiano.
Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Hugo Chávez y dinero colombiano. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia / Foto 3: Getty Images / Foto 4: Getty Images

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por medio de su cuenta de X acerca del aumento, por decreto, del salario mínimo que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro.

En un primer y corto mensaje, el líder natural del Centro Democrático se mostró en contra de la decisión tomada por el Gobierno. "Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida“, escribió.

En otra publicación, que ha tenido bastantes interacciones, Uribe señaló: "Hay ladrones impunes que no han creado un empleo pero en el poder lo destruyen“.

Pero el que más ha llamado la atención fue el último publicación en el que, incluso, mencionó a Hugo Chávez, expresidente de Venezuela y quien en su momento anunció un aumento del 30% del salario mínimo en ese país, un video que ha salido a relucir tras el decreto del jefe de Estado colombiano.

Confidenciales

Tras el aumento del salario mínimo a 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, Iván Cepeda se dispara en Polymarket

Confidenciales

La imagen con la que Petro celebra el aumento del salario mínimo 2026; este es el trino

Confidenciales

Exministro del interior Juan Fernando Cristo criticó el aumento “desproporcionado” del salario mínimo anunciado por el presidente Petro

Confidenciales

Alejandro Gaviria arremetió contra Petro por el decreto del salario mínimo: “Los argumentos son terraplanismo económico”

Confidenciales

Iván Duque frente a aumento del salario mínimo en un 23,7%: “Es la partitura de Chávez”

Confidenciales

Alfredo Saade fue posesionado como embajador de Colombia ante Brasil

Confidenciales

IPSE cerró 2025 con más de 17.500 nuevos usuarios con energía en zonas históricamente excluidas

Política

Estos fueron los grandes hechos y protagonistas de Colombia en 2025

Política

“Un alto porcentaje de lo dicho es mentira o acomodado para engañar”: Álvaro Uribe carga de nuevo contra Gustavo Petro

Política

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe tras acusarlo de manipular la justicia: “Oigo propuestas”

"Con la tesis de la economía científica se confirma que Petro fue el profesor de Chávez“, sostuvo.

Además, el expresidente explicó que está preguntándole a economistas acerca del tema para poder, a partir de estas posturas, decir algo más amplio sobre el tema en las próximas horas.

Más de Confidenciales

Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Hugo Chávez y dinero colombiano.

Álvaro Uribe reacciona al aumento del 23,7% del salario mínimo por decreto: “Se confirma que Petro fue el profesor de Chávez”

Iván Cepeda

Tras el aumento del salario mínimo a 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, Iván Cepeda se dispara en Polymarket

Alocución de Gustavo Petro.

La imagen con la que Petro celebra el aumento del salario mínimo 2026; este es el trino

Juan Fernando Cristo y el presidente Gustavo Petro.

Exministro del interior Juan Fernando Cristo criticó el aumento “desproporcionado” del salario mínimo anunciado por el presidente Petro

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro.

Alejandro Gaviria arremetió contra Petro por el decreto del salario mínimo: “Los argumentos son terraplanismo económico”

De izquierda a derecha: el expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro.

Iván Duque frente a aumento del salario mínimo en un 23,7%: “Es la partitura de Chávez”

Alfredo Saade, nuevo embajador en Brasil

Alfredo Saade fue posesionado como embajador de Colombia ante Brasil

IPSE presentó gestión de 2025

IPSE cerró 2025 con más de 17.500 nuevos usuarios con energía en zonas históricamente excluidas

El presidente de la República, Gustavo Petro; la fiscal General, Luz Adriana Camargo; y el exfiscal Francisco Barbosa.

Francisco Barbosa arremete contra Petro: “El problema es la Fiscalía General y la justicia colombiana”, tras críticas a Luz Adriana Camargo

Katherine Miranda representante de la Alianza Verde Bogota febrero 19 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Katherine Miranda aclaró que el pago a internos de medicina no fue iniciativa del Gobierno: “Fue una proposición de mi autoría”

Noticias Destacadas