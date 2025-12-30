Álvaro Uribe reacciona al aumento del 23,7% del salario mínimo por decreto: “Se confirma que Petro fue el profesor de Chávez”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por medio de su cuenta de X acerca del aumento, por decreto, del salario mínimo que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro.

En un primer y corto mensaje, el líder natural del Centro Democrático se mostró en contra de la decisión tomada por el Gobierno. "Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida“, escribió.

En otra publicación, que ha tenido bastantes interacciones, Uribe señaló: "Hay ladrones impunes que no han creado un empleo pero en el poder lo destruyen“.

Pero el que más ha llamado la atención fue el último publicación en el que, incluso, mencionó a Hugo Chávez, expresidente de Venezuela y quien en su momento anunció un aumento del 30% del salario mínimo en ese país, un video que ha salido a relucir tras el decreto del jefe de Estado colombiano.

"Con la tesis de la economía científica se confirma que Petro fue el profesor de Chávez“, sostuvo.

Además, el expresidente explicó que está preguntándole a economistas acerca del tema para poder, a partir de estas posturas, decir algo más amplio sobre el tema en las próximas horas.