Uribe responde y aclara qué fue lo que quiso decir cuando ordenó hacer “llorar” a una influencer: habló de las llamadas bodegas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aclaró la polémica que protagonizó este fin de semana en medio de un evento de campaña de Paloma Valencia.

El exjefe de Estado no se dio cuenta de que tenía el micrófono encendido y pidió hacer “llorar” a una influencer que al parecer defiende al Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Necesito que hagan llorar en las redes con los comentarios a esa Maria José”, se le escucha.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El clip no tardó en hacerse viral y desató toda una controversia en las plataformas digitales, por lo que muchos le pidieron explicaciones al líder del Centro Democrático.

Álvaro Uribe se refiere al “peso” de Paloma Valencia ante las críticas en contra de la contextura física de su candidata presidencial

El expresidente habló con La FM y en medio de la entrevista le preguntaron por este episodio, por lo que no dudó en aclarar qué era lo que quería decir. “Era responderle, darle argumentos”, señaló.

“Yo dije eso porque esa señora fue muy injusta con Paloma y comenzó maltratarla en un avión con el cuento de Petro”, agregó.

Uribe se refería a un video, que también se volvió viral, en el que le reclaman a la senadora y la acusan de ser responsable de que no se le aumente el pago a los ancianos. En ese momento, el exmandatario aprovechó para cuestionar al Gobierno por la forma en la que se está manejando este tema.

De la misma manera, se refirió a la polémica por las llamadas “bodegas”, ya que en una parte también habló de esto durante el evento de la precandidata del Centro Democrático, desatando otra polémica.

El líder natural del partido de oposición explicó que cuando pronuncia este término hace referencia a que amplifiquen los mensajes del movimiento.

“Ayúdenos a replicar estos temas. (...) Por eso en Támesis, Antioquia, dije: bodegueros uribestias, ayúdenos a replicar, ayúdenos a difundir y ayúdenos a hacer campaña ”, manifestó.

De esta manera, le salió al paso a las críticas que estaba recibiendo y aclaró qué era lo que quería transmitir con esa frase que rápidamente se volvió viral.